Inter, Inzaghi chiede rinforzi e Marotta l’accontenta: il primo colpo arriva dal PSG

Inter, Simone Inzaghi già pensa alla prossima stagione e chiede rinforzi alla dirigenza: Marotta l’accontenta e piazza subito un colpo

L’Inter ha appena battuto il Verona e ora è a -3 dal Napoli, che guida la classifica di Serie A. I nerazzurri stanno vivendo un momento brillante, in piena corsa per lo scudetto e con la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona all’orizzonte. Martedì a San Siro si gioca una fetta di storia: l’entusiasmo dell’ambiente è palpabile e la voglia di continuare a crescere è concreta. Proprio per questo, la dirigenza ha già iniziato a muoversi in vista dell’estate.

Inzaghi prepara una rivoluzione in attacco

In casa Inter si guarda avanti con lucidità. Simone Inzaghi ha già fornito le prime indicazioni alla società per il mercato estivo: l’idea è rinnovare il reparto offensivo. Correa saluterà, con ogni probabilità, dopo una stagione deludente. Anche le posizioni di Arnautovic e Taremi sono in bilico: entrambi potrebbero lasciare, aprendo spazi per volti nuovi e idee fresche.

La filosofia è chiara: inserire elementi in grado di aumentare la qualità, ma anche la varietà del gioco. Servono calciatori con visione, dinamismo e senso del gol. Non è un caso che tra i nomi emersi in queste settimane ce ne sia uno che, per talento ed esperienza, sembra perfetto per il contesto nerazzurro.

Perché Marco Asensio può essere l’uomo giusto

Marco Asensio, attualmente in prestito all’Aston Villa dal PSG, è uno dei profili che intriga di più l’Inter. Lo spagnolo ha ritrovato brillantezza e continuità in Premier League, mettendosi in mostra con prestazioni di livello e una buona incisività negli ultimi metri. A Parigi non rientra nei piani futuri del club, che sarebbe pronto a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

All’Inter, Asensio potrebbe ritrovare centralità e diventare uno dei riferimenti della trequarti. Ha qualità tecniche rare, un ottimo piede mancino, e soprattutto esperienza a livelli altissimi, tra Real Madrid, Ligue 1 e Champions. Inzaghi cerca proprio questo tipo di calciatore: un uomo capace di accendere la manovra, ma anche di finalizzarla.

Dal canto suo, anche per Asensio sarebbe un’opportunità interessante. A Milano troverebbe un club stabile, ambizioso e competitivo, sempre presente sul palcoscenico europeo. Una piazza calorosa, un progetto serio e un allenatore che lo valorizzerebbe. I presupposti per una trattativa ci sono tutti, e con l’estate che si avvicina, i contatti potrebbero intensificarsi a breve.