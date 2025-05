Milan, Furlani ha sciolto i dubbi: arriva il nuovo ds

Il Milan è sempre alla ricerca del nuovo direttore sportivo: il CEO Furlani ha però sciolto i dubbi, all in su di lui

Pianificare la prossima stagione in casa Milan è diventata la priorità della dirigenza, in attesa che cali il sipario su questa. Il Milan non andrà in Champions League, manca solo l’aritmetica a suggellare questo epilogo mesto per i rossoneri. Si può però chiudere con grande dignità la stagione alzando al cielo il secondo trofeo stagionale.

In corsa per la Coppa Italia – la finale è il 14 – Sergio Conceiçao potrebbe fare doppietta dopo la Supercoppa Italiana. Non sarà come mettere a segno il Triplete – ma quello, al limite, può farlo solo il Barcellona – ma è pur sempre arricchire la bacheca di via Aldo Rossi.

Il Milan, però, non può accontentarsi delle coppe nazionali e soprattutto di non giocare la Champions League. Ecco perché Conceiçao con ogni probabilità dirà addio a fine stagione, con i rossoneri che avranno il quarto tecnico in due anni. Insomma, non proprio sinonimo di continuità ma quest’è.

Milan, grana ds: Furlani e la fazione Ibra

Non domandatevi, però, chi sarà il prossimo tecnico del Milan perché nemmeno i dirigenti lo sanno. Sarà uno dei compiti del direttore sportivo che ancora non c’è. Insomma, non la migliore delle situazioni, considerato come ormai il finale di stagione è dietro l’angolo e già si dovrebbe pianificare il futuro, quantomeno per non farsi trovare in ritardo rispetto alle rivali.

Il Milan, però, proprio sul direttore sportivo è arrivato in una vera e propria impasse. Paratici, il preferito di Furlani, sembra ormai prossimo a tornare al Tottenham anche se Cardinale ha avuto un colloquio con lui recentemente, ma il CEO al momento non vuol sentir parlare di Igli Tare.

L’albanese è nome di Ibrahimovic ed al momento è il piano B del Milan, anche solo per una questione di potere e mostrare come in casa rossonera al momento sia Furlani ad avere l’ultima parola ed a decidere.

Furlani, l’all in sul grande obiettivo: la situazione

E chi sarà, quindi, il nuovo direttore sportivo? Furlani ha trovato il suo nuovo chiodo fisso. Si chiama Tony D’Amico ed ha un problema di non poco conto: è sotto contratto con l’Atalanta ed i Percassi non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare. “Una figura fondamentale”, così l’ha definito Luca Percassi non più tardi di qualche giorno fa.

Furlani, però, ci proverà ugualmente. D’Amico è la prima opzione assoluta per il Milan ma gli orobici, in questo senso, sono in una botte di ferro. Il contratto è fino al giugno del 2027 con opzione per una ulteriore stagione a favore del club nerazzurro. Insomma, di fatto sembrano non esserci spiragli per ingaggiarlo anche se Furlani proverà ad imbastire una trattativa con l’Atalanta.

Ci riuscirà? Al momento sembra davvero difficile che possa spuntarla e le tempistiche non sono certo a favore dei rossoneri: per D’Amico, infatti, si scollinerà giocoforza oltre la fine del campionato e quindi fine maggio, una situazione che in caso di fumata nera lascerebbe il Milan con il nulla tra le mani. Ecco perché Tare è lì, tenuto in ghiaccio in attesa di sviluppi.