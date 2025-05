Milan, show a Genova e Conceiçao si guadagna la conferma: arriva la conferma ufficiale

Il Milan rimonta il Genoa con due gol in un minuto e si rilancia nella lotta per la Champions League: ed ora Conceiçao resta

Che cosa può succedere in due minuti? Nel calcio, tutto. E al Milan ne sono bastati appena 120 di secondi per trasformare una serata complicata in una piccola rinascita. A Marassi, sotto di un gol contro un Genoa tosto e organizzato, i rossoneri hanno tirato fuori gli artigli proprio quando sembravano al tappeto.

Prima Leao con un destro deviato, poi lo sfortunato autogol di Frendrup. Due colpi in rapida successione, due schiaffi che hanno spento l’entusiasmo del Grifone e riacceso una fiammella rossonera che sembrava spenta da tempo.

E dire che il primo tempo era stato tutto in salita. Un super Maignan aveva salvato il risultato in almeno tre occasioni, Fofana era uscito per infortunio (piede sinistro, si attendono aggiornamenti), e l’ingresso di Leao sembrava più una mossa forzata che una soluzione studiata.

Ma nel calcio, come nella vita, spesso la differenza la fanno i dettagli. Il lampo di Vitinha al 61’ (gran gol di prima intenzione) aveva fatto pensare all’ennesima notte storta, invece Conceiçao ha letto la partita alla perfezione, inserendo anche Gimenez e João Félix per cambiare marcia. Il resto è storia. O, forse, l’inizio di una nuova storia.

Coppa Italia nel mirino: un finale da sogno è ancora possibile

Con questa vittoria, il Milan sale a quota 54 punti e si rilancia, almeno numericamente, in zona Champions. Ma al di là della classifica, quello che conta davvero adesso è il segnale dato dalla squadra: c’è ancora voglia di combattere. E all’orizzonte c’è un appuntamento che può cambiare tutto: la finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Un trofeo nazionale che manca da troppo tempo, una possibilità concreta di salvare la stagione con un secondo titolo. E non solo per mettere una coppa in bacheca, ma anche per regalare ai tifosi un finale da ricordare. Una vittoria in finale sarebbe la ciliegina su una torta fin qui piena di alti e bassi, e darebbe una spinta enorme anche sul piano mentale, specie in vista della prossima stagione. È il momento in cui i leader devono uscire allo scoperto, e i giovani devono prendersi le loro responsabilità. E chissà, magari l’orgoglio può davvero ribaltare i pronostici.

Conceiçao convince: fiducia piena, al di là dei risultati

Dietro questa piccola-grande ripartenza c’è anche la mano di Sergio Conceiçao. Subentrato in corsa, ha dovuto ricostruire un gruppo scosso e incostante, ma sembra aver trovato finalmente la “quadra del cerchio”. Il Milan adesso ha un’identità, un equilibrio tattico e una tenuta mentale che prima mancavano. Lavoro, intensità e scelte coraggiose: questa è la ricetta del tecnico portoghese, e i risultati iniziano a vedersi.

Nel prepartita, le parole del direttore tecnico Geoffrey Moncada hanno chiarito bene la posizione del club: “Abbiamo fiducia con lui, ha portato la mentalità giusta, è un gran lavoratore. Non è la Coppa Italia oppure no, abbiamo fiducia in lui”.

Un messaggio chiaro e forte, che sa di endorsement a lungo termine. Nonostante i dubbi iniziali, la sensazione è che Conceiçao si stia guadagnando sul campo la sua permanenza anche per la prossima stagione. Il Milan ha bisogno di continuità e lui potrebbe essere il profilo giusto per garantirla.

Questa vittoria, allora, è molto più di tre punti. È uno scatto d’orgoglio, un messaggio a chi pensava che il Milan fosse già in vacanza. Ora viene il bello: servirà costanza, cuore e lucidità. Ma, almeno per una notte, i rossoneri hanno ricordato a tutti perché il calcio è fatto per sorprendere. E tu, ci credi ancora nel lieto fine?