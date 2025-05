Napoli, impazza la McFratm mania: l’ultima trovata social è geniale

A Napoli basta un gol per sognare, ma bastano due lettere in più per far nascere un’icona. McFratm è già leggenda e sui social impazzano già le trovate geniali

Il Napoli continua a vincere e si è messo in una posizione davvero favorevole per lo scudetto. Un’altra vittoria di misura all’ex, grazie all’ennesima prodezza di Jack Raspadori. Ha messo gli azzurri a +3 sull’Inter a tre giornate dalla fine. E ora, con un calendario decisamente in discesa – Genoa, Parma, Cagliari – la squadra di Conte ha concrete possibilità di portare a casa il tricolore.

In città la festa è già partita, anche se nessuno la chiama ancora così. Ma lo si capisce da tutto: dall’aria che si respira, dalla fiducia che si legge negli occhi, dalla quantità di meme che girano ogni giorno. Perché è vero che questa squadra sta facendo qualcosa di enorme, con tutti i limiti di organico, con gli infortuni, con un sacco di partite vinte col minimo scarto, ma con la massima testa.

Carattere, solidità, fame. E un leader su tutti. Antonio Conte a parte, si intende.

Perché c’è un uomo che, più di chiunque altro, è considerato il protagonista assoluto di questa cavalcata. Scott McTominay. Sì, proprio lui. Arrivato quest’estate dal Manchester United per 30 milioni di euro. Uno che in Inghilterra era uno dei tanti. A Napoli è diventato l’uomo squadra. Il simbolo. Il totem.

I suoi inserimenti a fari spenti hanno portato ben 11 gol, e non gol qualsiasi: pesanti, determinanti. Roba che spacca le partite e sposta le stagioni. E intanto è entrato nel cuore dei tifosi. A furia di giocate e faccia tosta. Ma anche per quel modo un po’ silenzioso, un po’ operaio, di prendersi tutto.

E così è diventato McFratm.

McTominay e la McFratm mania: l’ultima trovata sui social

Il soprannome gira da settimane, ormai. Ed è perfetto. È la classica trovata napoletana: geniale, immediata, affettuosa. Gli hanno costruito intorno un mondo. Canzoni, remix, fotomontaggi. C’è McFratm in versione Papa, McFratm protagonista di locandine cinematografiche, McFratm in versione gladiatore. Una creatività che non si può spiegare. Si guarda, si ride, si condivide.

E ora anche una paninoteca del centro si è ribattezzata McFratm. Ha cambiato proprio l’insegna. Menù dedicato, panini ispirati alle sue giocate, scritte dappertutto. Sta diventando una sorta di culto. Ma la trovata più geniale è un’altra.

L’ha rilanciata Napoli Calcio Live, riprendendo un’immagine che già girava ed era già diventata virale: un tifoso entra in un negozio che vende computer, si avvicina ai Mac in esposizione, e imposta come sfondo il faccione di McTominay. Perché? Perché erano Mac, ovviamente. La battuta era pronta, l’esecuzione perfetta. Il risultato? Magnifico.

Ora gira ovunque. E ogni giorno se ne aggiunge una. È l’effetto che si crea quando Napoli si innamora: prende qualcosa e lo trasforma in racconto. In mito. In folklore. E lo fa con una leggerezza che è solo sua.

Il finale è ancora da scrivere. Ma certe cose si capiscono prima. Lo scudetto forse arriverà. Ma una cosa è certa: McTominay, anzi McFratm, ha già vinto.