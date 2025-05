Serie A 35ma giornata, i risultati: show Atalanta, Monza in B, com’è finito la sfida Champions – SerieAnews

La Serie A chiuderà domani la 35ma giornata ma la domenica ha regalato alcuni risultati a sorpresa e certezze: ecco come si è sviluppato il turno

La Serie A vedrà solo domani il concludersi della 35ma giornata di campionato. Nel posticipo scenderà in campo il Milan ma nel frattempo la domenica ha già dato il secondo verdetto del campionato dopo la qualificazione alla prossima edizione della Champions del Napoli. Ci riferiamo alla retrocessione del Monza. Vediamo, però, i risultati e com’è finito lo scontro diretto tra Bologna e Juventus.

Empoli-Lazio 0-1: il sogno Champions continua

L’Empoli a caccia di punti salvezza, la Lazio insegue quelli Champions. La gara si sblocca dopo appena un minuto: Dia sfrutta l’occasione ed apre le marcature. Quella rete basta ed avanza però: i toscani non riescono a pungere, i biancocelesti sono incapaci di chiudere la sfida.

Finisce con un espulso per parte: dopo 38′ rosso a Colombo, capace di incassare due cartellini gialli in 4′ mentre nella ripresa espulso Hysaj, autore dell’assist del gol vittoria.

Monza-Atalanta 0-4: CDK straripante, brianzoli in B

Il Monza ha l’obiettivo di chiudere con dignità questo campionato, l’Atalanta punta a blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Gasperini punta sul tridente formato da Lookman, De Ketelaere e Retegui ed è il belga ad aprire le danze dopo 12′ su assist del centravanti della nazionale.

Al 23′ è già 2-0 con la doppietta personale del trequartista. Sul finire del primo tempo gol annullato a Castrovilli e così ad inizio ripresa è Lookman a calare il tris sfruttando il secondo assist di Retegui. Nel finale chiude Brescianini per il poker.

Roma-Fiorentina 1-0: i giallorossi non si fermano più

La prima sfida Champions della domenica tra le due formazioni più in forma del campionato insieme al Como. Una sfida per il quarto posto che porta a casa la Roma, al 19mo risultato utile consecutivo. La rete arriva nel recupero del primo tempo con Dovbyk che regala tre punti pesantissimi alla Roma ora quarta in compagnia di Lazio e Juve.

Bologna-Juventus 1-1: a Thuram risponde Freuler

Il big match di questa domenica, un vero scontro per il quarto posto, finisce in parità. Un punto che non serve a nessuno, perché ora sono ben quattro le squadre in appena due punti. I felsinei non operano il sorpasso e la Juve non scappa. Al 9′ la gara si sblocca con il tiro di Thuram e la grave incertezza si Skorupski.

Il Bologna reclama per un rigore non concesso per fallo di McKennie su Freuler poi è lo stesso centrocampista svizzero nella ripresa a pareggiare i conti al 54′ con una gran conclusione in area di rigore.