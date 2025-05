Dall’Atalanta al Milan, corsa Champions folle: gli scenari tra scontri diretti e classifica avulsa

La lotta per il terzo e quarto posto in Serie A è più viva che mai, il prossimo turno potrebbe essere quasi decisivo: tutti gli scenari negli scontri diretti

Mancano solamente 3 partite alla fine della stagione e la bagarre per il pass Champions è clamorosa. Dal terzo al nono posto, tutte le squadre coinvolte possono ancora dire la loro. Certo, l’Atalanta con 11 punti di vantaggio sul Milan ha matematicamente estromesso i rossoneri dalla corsa al terzo posto, ma i 6 di distacco dalla Juventus, tengono ancora in vita la squadra di Conceicao.

Nel prossimo turno di campionato il calendario prevedrà Milan-Bologna, Lazio-Juventus e Atalanta-Roma. Solamente la Fiorentina, impegnata con il Venezia, non sarà coinvolta in uno scontro diretto. Questo significa che potrà provare a recuperare punti sulle dirette concorrenti per un posto in Europa. E proprio le sfide incrociate tra le pretendenti alla Champions potrebbero risultare decisive in classifica.

Corsa Champions: il punto sugli scontri diretti

In una situazione come quella attuale, non si può escludere affatto la possibilità che alcune di queste squadre chiudano anche a pari punti alla fine del campionato. A quel punto, se saranno due i club con lo stesso punteggio, il vantaggio in classifica lo avrà chi avrà fatto meglio tra andata e ritorno negli scontri diretti e, in caso di ulteriore equilibrio, si darà spazio a chi avrà la maggior differenza reti.

Se invece la situazione di parità coinvolgesse più squadre, come la situazione attuale tra Juve, Roma e Lazio, la classifica avulsa premierebbe la Roma che ha portato a casa 6 punti in questo trittico, con la Juventus a 5 e la Lazio appena 1. Tutto questo, ovviamente, prima della prossima giornata, che sarà appunto potenzialmente decisiva.

E, a proposito di scontri diretti, anche questo tipo di vantaggio sarà importantissimo. L’Atalanta, alla quale basta una vittoria per assicurarsi almeno l’Europa League, è in svantaggio solamente con la Lazio. Questo rende la Dea la favoritissima per un posto Champions.

La Roma, che di punti ne ha 63, ha un vantaggio sulla Lazio, è in pari con la Juventus ed è in svantaggio con Bologna e Fiorentina (oltre che la sopracitata Atalanta ndr). La Juve ha un vantaggio solo con il Milan, è in parità con Roma e Bologna e deve riaffrontare la Lazio. Perde il confronto con Fiorentina e Atalanta.

I biancocelesti, come detto, hanno praticamente uno svantaggio con tutte. All’andata hanno perso 1-0 contro la Juve ed ecco perché la gara del prossimo weekend sarà doppiamente importante. Il Bologna, scivolato improvvisamente al settimo posto, invece, è in vantaggio con le romane, al pari con la Juve e deve giocare il ritorno con la Fiorentina dopo aver vinto 1-0 l’andata.

La Fiorentina deve mangiarsi le mani, perché i 59 punti la tengono più lontana da un quarto posto dove sarebbero avanti quasi a tutte. Kean e compagni, infatti, hanno un vantaggio su Milan, Juventus, Roma e Lazio. Sono sotto solamente contro l’Atalanta e devono giocare il ritorno con il Bologna.

Infine il Milan, che appare praticamente spacciato. I rossoneri sono in svantaggio con tutte, tranne che con la Roma. L’andata finì 1-1 e al ritorno potrebbe diventare decisivo il risultato. La squadra di Conceicao però, sembra puntare alla Coppa Italia per finire almeno in Europa League. Anche il Bologna, altra finalista, ha questa strada, ma nella lotta Champions può essere ancora protagonista.