Inter, UFFICIALE: a fine stagione addio a un attaccante. Inizia la rivoluzione

Un altro tassello che si muove, in silenzio ma con decisione. L’attacco dell’Inter cambia volto, pezzo dopo pezzo. Inizia la rivoluzione nerazzurra

Comunque vada, sarà un successo. L’Inter si prepara alla partita della vita contro il Barcellona e si giocherà l’accesso alla finale di Champions League. Ovviamente, passare il turno e arrivare all’ultimo atto farà tutta la differenza del mondo sul piano sportivo. Ma sul piano economico, per l’Inter, questo campionato è già stato più che positivo.

Il percorso sui tre fronti, con anche il Mondiale per Club da disputare, ha dato grande ossigeno al bilancio nerazzurro, con ricavi importanti che permetteranno finalmente all’Inter di guardare al mercato con un occhio diverso.

Simone Inzaghi, per restare, ha chiesto garanzie precise: una rosa all’altezza, in grado di lottare per tutti gli obiettivi e di reggere il peso di un eventuale trionfo su tutti i fronti che quest’anno potrebbe sfuggire, ma per poco.

A disposizione dell’allenatore, alla fine di questa stagione, potrebbero esserci fino a 130 milioni di euro da investire sul mercato. L’obiettivo non è solo rinforzare la squadra titolare, ma soprattutto completare la rosa con riserve all’altezza. In questo senso, il reparto che avrà più bisogno di un restyling sarà sicuramente l’attacco.

Inter, sarà restyling in attacco: già ufficiale la cessione di Satriano

Di certo sarà curioso capire quale sarà la conformazione dell’attacco nerazzurro il prossimo anno. Dopo una stagione nella quale Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno brillato solo a sprazzi e alle loro spalle c’era di fatto il vuoto, sarà importante colmarlo quel vuoto per non andare in panico ogni volta che manca uno dei due titolari, come del resto è successo anche quest’anno.

Lautaro e Thuram sono i due pilastri su cui ricostruire anche la prossima stagione, ma dietro di loro le alternative non hanno convinto. Arnautovic e Correa sono in scadenza e andranno via, mentre per Taremi si troverà comunque una nuova sistemazione, probabilmente in Turchia, pur non essendo un free agent.

E c’è un altro attaccante che sarebbe rientrato in rosa quest’estate dopo un prestito, ma che invece resterà dov’è. Si tratta di Martin Satriano, che era in prestito con obbligo di riscatto al Lens, in Francia. L’obbligo è scattato perché si sono verificate le condizioni previste: la permanenza in Ligue 1 dei giallorossi francesi.

La cessione arricchisce le casse dell’Inter, che incasserà 5 milioni di euro dalla vendita a titolo definitivo del centravanti uruguaiano. Soldi in cassa, dunque, e un altro attaccante che se ne va, pur non essendo mai stato realmente parte della rosa nerazzurra. È il primo tassello di quella che sarà una mini-rifondazione, almeno nelle seconde linee.

Dopo Satriano andranno via Taremi, Arnautovic e Correa. E arriveranno due, forse tre punte, per non lasciare nulla al caso e far sì che nella prossima stagione l’Inter possa giocarsi tutte le competizioni senza subire i contraccolpi vissuti quest’anno quando si sono fermati i titolari.