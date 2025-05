Leao, Maignan e Theo Hernandez, casi delicati nel Milan: spunta un’ipotesi a sorpresa per l’estate

I tre top player rossoneri vivono in un futuro ancora incerto e in vista del calciomercato estivo hanno iniziato a circolare importantissime novità

Sembra ancora tutto da scrivere il futuro di Theo Hernandez, Rafael Leao e Mike Maignan in vista della prossima stagione. Reduci da un campionato terribile, con un sempre più probabile nono posto, i tre top player rossoneri potrebbero chiudere l’anno con una Supercoppa Italiana (già vinta) e una Coppa Italia.

Un paradosso se si pensa a quante chance sono state sprecate in campionato per puntare a un piazzamento ben superiore a quello attuale. La forza della rosa del Milan è di tutt’altro livello rispetto alla posizione occupata in classifica, ma i risultati hanno parlato chiaro fino a ora. E nel momento più buio della stagione, il destino dei tre super campioni rossoneri, sembrava persino lontano dal club.

Maignan, Theo e Leao: la svolta nel futuro al Milan

Sì perché, tutti e tre i protagonisti dello scudetto del 2022 sono andati vicini a una rottura non più risanabile. Il rapporto tra Leao e Theo Hernandez con Fonseca aveva raggiunto i minimi storici e le prestazioni di Maignan sembravano quelle di un lontano parente rispetto al super portiere qual è.

L’addio del tecnico portoghese e l’approdo di Conceicao, Supercoppa a parte, non ha cambiato da subito la situazione. Questo finale di stagione, però, ha ridato una scossa, come dimostrato nelle ultime uscite. Maignan è risultato protagonista di un parata mostruosa contro il Genoa, Leao ha confezionato i gol che hanno deciso la partita. Theo è in costante crescita.

Proprio il terzino francese è apparso a tutti come l’indiziato principale per lasciare il Milan in estate. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e a tutti sembrava giunta l’ora di una separazione. Negli ultimi giorni, invece, da Milanello si respira un’aria diversa, quella di una possibile permanenza. La sua, come quella degli altri due compagni.

Anche Maignan ha un contratto valido fino al 2026, mentre Leao arriva fino al 2028. Sul portoghese pochi dubbi: rimarrà a Milano a prescindere dall’esito della Coppa Italia. Anche il portiere sembra più vicino al rinnovo che alla partenza. Su Theo qualche dubbio resta, ma la possibilità di battere il Bologna e cambiare questa stagione c’è, motivo per cui si attenderà e si deciderà.

La strada potrebbe essere anche quella di un rinnovo più breve, di un anno o al massimo due, per poi valutare insieme come muoversi al termine della prossima stagione. Il Milan vuole ripartire dai suoi capi saldi e nessuno lo è di più di Leao, Maignan e Theo.