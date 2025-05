Napoli, De Bruyne l’ultimo sogno: ricordi i top player acquistati da ADL?

Il club partenopeo in attesa del quarto scudetto lavora sul mercato per concretizzare il sogno De Bruyne: ricordi i top player acquistati da De Laurentiis?

Una città divisa tra la febbrile attesa per uno scudetto che da sogno si sta trasformando sempre più in realtà e la possibilità di ingaggiare Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti in attività. Il mercato già impazza e la voce riguardante il belga del Manchester City è diventata sempre più rumorosa ma soprattutto sempre più concreta, con le incursioni in città della moglie addirittura in cerca dell’appartamento giusto.

Insomma, il ds Manna – che ha ormai un filo aperto e diretto con Manchester – già da un mese lavora all’opzione con viaggi perfino in Inghilterra ad illustrare il progetto Napoli al classe ’91 che ha feedback più che positivi anche da Romelu Lukaku e Dries Mertens.

Insomma, per il grande colpo il Napoli sta puntando sull’artiglieria pesante, deciso a portare in azzurro un top player assoluto e con una grande esperienza internazionale. Un modo, quello del patron De Laurentiis, di lanciare un segnale diretto e preciso ad Antonio Conte ma anche all’Italia ed all’Europa: il Napoli che sta per tornare campione vuole restare ai vertici del calcio nazionale e provare ad alzare la voce anche all’estero.

De Bruyne, un altro top player in azzurro?

L’eventuale arrivo di De Bruyne non sarebbe certo una novità per quanto riguarda il Napoli in tema di top player. La politica del club azzurro è sempre stata chiara nell’era De Laurentiis: acquistare giovani talenti da far crescere e trasformare in top player assoluti per poi magari rivenderli ed incassare una corposa plusvalenza.

Da Hamsik e Lavezzi, i primi colpi in assoluto in Serie A del patron azzurro, a Koulibaly fino a Kvaratskhelia, la stella georgiana decisiva nello scudetto e ceduta lo scorso gennaio a peso d’oro. Negli anni, però, diversi anche i top player arrivati ad impreziosire rose sempre competitive. Un colpo su tutti fu quello di Gonzalo Higuain, acquistato dal Real Madrid per 40 milioni di euro (37 più tre di bonus).

Nella stessa stagione arrivò anche Raul Albiol, un curriculum da top player, con Europei e Mondiali in bacheca. Leader difensivo, al pari di Pepe Reina, altro calciatore che in carriera ne ha viste tante.

Napoli, Higuain la stella dal Real Madrid ed i casi più recenti di McTominay e Lukaku

L’attaccante argentino era un top player assoluto, convinto da Rafa Benitez a firmare per il Napoli. Tre stagioni ed uno scudetto sfiorato poi l’arrivo di Arkadiusz Milik a sostituirlo, 30 milioni sborsati all’Ajax per portare lo sfortunato polacco in azzurro. Investimenti imponenti anche nell’anno del Covid: era il 2020 e Gennaro Gattuso chiese per l’attacco Victor Osimhen.

Il nigeriano detiene ancora il record di calciatore più pagato nella storia del club: 70 milioni di euro più 10 di bonus versati al Lille per portare in azzurro un bomber che si rivelerà fondamentale per il terzo storico scudetto. Anche la scorsa estate, nonostante i mancati introiti derivanti dalla Champions, non sono mancati colpi da 90.

Il riferimento non può non andare a Scott McTominay, strappato al Manchester United a titolo definitivo per 30 milioni di euro e calciatore determinante, il centrocampista più forte dell’intera Serie A, in grado di abbinare tutto, dalla qualità alla quantità. E 30 i milioni spesi anche per portare a Napoli Romelu Lukaku, scudetti e coppe a iosa, mister 400 gol in carriera. E con De Bruyne è pronto ad aprirsi un nuovo capitolo azzurro.