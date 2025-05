Papa Leone XIV e la coincidenza con l’Italia: è già successo due volte

Il mondo intero ha da ieri sera il nuovo Pontefice e c’è una coincidenza curiosa con l’Italia che potrebbe entusiasmare tutti

Alle 18:07 è spuntata la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina. Il segnale che il mondo intero aveva il nuovo Papa. Dopo due fumate nere ed al quarto scrutinio è stato eletto Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, classe ’55 di Chicago. Il primo Pontefice statunitense nella storia, il primo erede a stelle e strisce di Pietro.

Tra gli applausi dei fedeli – che hanno raggiunto e sfondato le 100mila unità – si è affacciato al balcone della Basilica di San Pietro alle 19.23. “La pace sia con tutti voi fratelli e sorelle carissimi questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio” queste le prime parole rivolte ai fedeli.

Ed è già grande la curiosità nel provare a scoprire che tipo di Santo Padre sarà: se seguirà le orme di Papa Francesco oppure tenderà a staccarsi, almeno in alcune dinamiche portate avanti da Bergoglio. Di certo c’è che è un grande sportivo, tifoso dei Red Sox di Chicago, la squadra di baseball della sua squadra e grande appassionato di tennis, menter per quanto riguarda il calcio sembra abbia una simpatia per la Roma.

Calcio e fede, il nuovo Papa può portare fortuna all’Italia

Come dicevamo, Papa Leone XIV è il primo Pontefice statunitense nella storia. E c’è già una piccola curiosità che, forse, Luciano Spalletti avrà accolto con il sorriso sulle labbra. Ogni volta che il Mondiale di calcio si è infatti disputato nel paese di origine del Papa, l’Italia si è poi laureata Campione del mondo.

Una coincidenza che è già accaduta ben due volte: nel 1934 il Campionato del mondo si è disputato nel nostro Paese ed il Pontefice era Pio XI. Risultato? Italia Campione alla prima partecipazione assoluta, con la Cecoslovacchia sconfitta. La seconda volta è accaduta nel 2006. I mondiali tedeschi hanno visto Fabio Cannavaro alzare all’Olympiastadion di Berlino la Coppa del mondo.

Ed il Papa? C’era all’epoca Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, naturalmente tedesco. Ed i prossimi Mondiali di calcio, in programma nel 2026, si disputeranno in Messico, Stati Uniti e Canada. L’Italia, è bene ricordarlo, deve ancora centrare la qualificazione alla prossima rassegna iridata.

Non una semplice formalità, considerato come l’Italia non abbia partecipato alle ultime due edizioni, non riuscendo a centrare la qualificazione.