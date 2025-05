Tonali, arriva l’annuncio per la Juventus: cambia tutto in vista dell’estate

Il centrocampista azzurro potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo, con le notizie che arrivano dall’Inghilterra che riguardano anche i bianconeri

Da settimane il nome di Sandro Tonali è accostato alla Juventus. Già durante il mercato di gennaio il centrocampista è finito nell’orbita dei bianconeri per alcuni rumors che l’avrebbero visto nuovamente in Italia nella prossima stagione. Con l’avvicinarsi dell’estate, il centrocampista è tornato ad essere uno dei nomi più appetibili in vista della campagna acquisti che inizierà tra poco più di un mese.

Al Newcastle Tonali è ripartito dopo la triste vicenda delle scommesse, che lo ha messo a dura prova come uomo, prima ancora che come atleta. In Inghilterra Sandro è tornato a vincere anche un trofeo, e il suo rendimento è tornato quello che tutti ricordavano. Un centrocampista come lui farebbe comodissimo alla Juventus, ma la Vecchia Signora non è di certo l’unica squadra interessata.

Tonali, niente Juventus? L’allarme dall’Inghilterra

Secondo quanto riferito dalle recenti indiscrezioni, il Manchester United avrebbe deciso di fare sul serio per l’azzurro. I Red Devils sarebbero pronti ad offrire ben 100 milioni per il cartellino del centrocampista. Una cifra monstre, che non potrebbe in alcun modo essere pareggiata dalla Juventus.

In un’operazione di rilancio, il club inglese vorrebbe ripartire proprio dall’ex Milan, che fa gola a tanti. I bianconeri, però, hanno una speranza: la qualificazione alla prossima Champions League. Se la squadra di Tudor centrasse l’obiettivo e il Manchester United non vincesse l’Europa League, allora ci sarebbe un motivo in più per convincere il giocatore a tornare in Italia.

Il Newcastle, però, non accetterà offerte inferiori ai 60 milioni di euro. La Juventus ne è consapevole e dovrà lasciar partire qualche pedina della propria rosa, Vlahovic in primis, per potersi permettere un’offerta simile. Senza la qualificazione in Champions League, chiaramente, ogni discorso di questo tipo crollerebbe come un castello di sabbia.

Gli introiti della super Champions sono fondamentali per un mercato di livello in estate. Se anche il fondo Exor mettesse a disposizione 110 milioni di euro per rinforzare la squadra, appare improbabile la buona riuscita di un colpo come quello legato al centrocampista classe 2000.

Il finale di stagione sarà dunque cruciale per capire le prossime mosse di mercato della Juve e il livello degli obiettivi che si potrà prefissare la società. Tutto, in attesa di conoscere anche il futuro allenatore che si siederà in panchina.