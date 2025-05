Fabregas cambia squadra: è già in città, 2 giorni in un luogo top secret – ESCLUSIVA

Sono giorni decisivi per Cesc Fabregas, l’allenatore che ha portato entusiasmo e risultati in una piazza inattesa. Le telecamere non raccontano tutto, ma dietro le quinte si muove qualcosa di importante

Sono i giorni della consacrazione per Cesc Fabregas. Sta portando il Como a un filotto quasi da record. Mancano due partite per superare la Lazio come neopromossa con più vittorie consecutive e scrivere una riga nuova nella storia del calcio italiano. Sarebbe il coronamento perfetto di una stagione notevole, forse irripetibile. Ma più passano i giorni, più si fa chiara una sensazione: questo matrimonio sta per finire.

La data è già lì, segnata in rosso: Como-Inter, ultima giornata. Poi si chiude, si saluta. E si riparte. Fabregas, ieri, è stato ospite a Sky da Caressa. Ha parlato da allenatore vero, con lucidità e passione. Ma di Como ha parlato al passato. Come se sapesse già tutto. E in effetti, tutto lascia intendere che abbia già deciso di cambiare aria.

Le offerte non mancano. Il Bayer Leverkusen c’è. Il Borussia Dortmund si è mosso addirittura prima. Hanno provato a convincerlo con progetti importanti e parole forti. Ma Cesc ha un debole per l’Italia. Per i dettagli tattici, per il ritmo spezzato, per quella roba da artigiani che è il nostro campionato. Prima di volare in Bundesliga, vuole capire se c’è margine per restare qui.

Il Milan si era fatto avanti ad aprile. Ma lì si va verso la conferma di Conceiçao. Discorso chiuso. Altrove, però, qualcosa si muove. O meglio, si è già mosso. Qualche settimana fa avevamo raccolto delle indiscrezioni che sembravano premature. Oggi, a posteriori, erano solo in anticipo.

Fabregas, la Roma fa il passo: è ospite in un luogo blindato della Capitale

C’è una squadra italiana che ha davvero messo Fabregas in cima alla lista. La Roma. Ranieri ha fatto le sue valutazioni, ha analizzato diversi nomi. Ma quello che ha messo tutti d’accordo, come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, è proprio il profilo di Fabregas. Giovane, europeo, visionario. I Friedkin stravedono per lui. E ora sono passati ai fatti.

Sì, perché Fabregas, secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è già in città. Due giorni a Roma, ospite in un luogo top secret e blindatissimo. Due giorni a stretto contatto con la dirigenza romanista, per parlare del futuro, come ha riportato anche l’autorevole collega Alessio Manieri. Non è ancora una scelta fatta, ma siamo ben oltre i sondaggi esplorativi. C’è un confronto in corso, fitto. E c’è l’intenzione di arrivare a una decisione in tempi rapidi.

Il progetto lo intriga. La piazza lo attira. E la Roma, oggi, è pronta ad affidargli la panchina. Manca l’ultimo passo. Quello che trasforma l’idea in accordo. Poi si potrà dire: sì, l’abbiamo trovato. L’erede di Ranieri è lui. Habemus Fabregam, potremo dire quando ci sarà la fumata bianca. Ma per ora il conclave è ancora chiuso. Il fumo, però, sembra già pronto ad uscire.