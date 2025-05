Reijnders, il rinnovo col Milan non basta: offerta bomba per l’estate

Il centrocampista olandese ha vissuto una stagione magica e rinnovato il contratto con i rossoneri, ma la sua permanenza non è assicurata: due top club sulle sue tracce

Nonostante una classifica infelice, Tijjani Reijnders è stato uno dei trascinatori del Milan di questa stagione. L’olandese ha segnato ben 15 gol in maglia rossonera, contribuendo alla vittoria della Supercoppa Italiana, al raggiungimento della finale di Coppa Italia e a un finale di campionato non del tutto da buttare, nonostante una Champions League praticamente impossibile da raggiungere.

Proprio per queste ragioni, lo scorso 3 marzo il Milan è corso ai ripari per prolungare il contratto dell’ex AZ, fino al 2030. Altri 5 anni di accordo che legheranno il classe ’98 alla maglia rossonera. Un accordo importantissimo, che, però, non garantirebbe la permanenza del giocatore in Italia nella prossima stagione.

Reijnders, addio al Milan nonostante il rinnovo? Gli scenari

A lanciare l’allarme, i colleghi di TMW, che hanno riportato la notizia di un insistente interessamento da parte di due top club di Premier League. Il rendimento di Reijnders ha attirato le squadre del miglior campionato d’Europa. Un aspetto che lusingherebbe e non poco il 26enne, cresciuto per anni in Olanda e sbocciato definitivamente con il Milan.

Secondo gli esperti di mercato, Manchester City e Chelsea starebbero continuando un pressing importante nei confronti del giocatore. La squadra di Guardiola, come sappiamo, perderà Kevin De Bruyne a fine giugno per volontà dello stesso club. Il contratto del belga non è stato rinnovato e andrà sostituito degnamente a centrocampo.

I Blues, invece, vogliono tornare alla caccia di un titolo in patria, con l‘obiettivo di alzare la Conference League alla fine di questa stagione. I soldi non mancano, ma partono sfavoriti rispetto alla corazzata Citizens, che ha costruito un impero in questi anni e che ha fallito la stagione in corso, ma che non vorrà ripetere il tracollo nella prossima.

Quanto servirà per strappare Reijnders al Milan? Una cifra molto alta, sicuramente superiore ai 50 milioni di euro. Si tratta pur sempre di un classe ’98 reduce da 15 gol e con un contratto appena rinnovato. Pensare di chiedere meno è impossibile, così come pretendere che si superino i 60 milioni. Sarà quella la cifra sulla quale oscillerà l’eventuale valutazione del calciatore.

I rossoneri, ovviamente, non vorranno privarsene. Servirà davvero un’offerta alla quale sarà impossibile rinunciare per vederlo partire, altrimenti l’olandese rimarrà in Italia e proverà a ripetersi, sperando in un campionato migliore e un’avventura europea ben più soddisfacente.