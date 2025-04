Reijnders in doppia cifra: i centrocampisti con almeno 10 gol negli ultimi 5 anni di Fantacalcio

Reijnders ha segnato 10 gol in Serie A, scopri quali sono gli altri centrocampisti che hanno raggiunto la doppia cifra di gol negli ultimi 5 anni di Fantacalcio

Tijjani Reijnders ha conquistato i fantallenatori con 10 gol in Serie A nella stagione 2024-25, un risultato da urlo per un centrocampista. Ma non è il solo a essersi distinto negli ultimi anni: diversi giocatori del reparto mediano hanno raggiunto la doppia cifra, trasformandosi in veri e propri jolly per chi gioca al Fantacalcio.

Scopriamo insieme quali sono stati i centrocampisti goleador delle ultime 5 stagioni, con un tuffo nei numeri e qualche curiosità che farà felici i nostalgici e gli strateghi del fantagioco più amato d’Italia.

Centrocampisti con doppia cifra nella stagione 2019-20

La stagione 2019-20 è stata un’annata d’oro per i fantallenatori attenti. Marco Mancosu ha fatto impazzire tutti con 14 gol, un bottino incredibile per un centrocampista del Lecce. La sua freddezza dal dischetto e la capacità di trovare la porta con tiri chirurgici lo hanno reso un must delle aste di settembre. Nessuno, però, si sarebbe aspettato questo rendimento. Ancora oggi è uno dei due migliori centrocampisti per gol negli ultimi 6 anni.

Al suo fianco troviamo due giovani stelle: Dejan Kulusevski e Federico Chiesa, entrambi a quota 10 gol. Kulusevski, allora al Parma, mostrava già lampi di classe, mentre Chiesa, con la Fiorentina, iniziava a farsi notare per velocità e cinismo sotto porta. Tre nomi che, a distanza di anni, fanno ancora sospirare chi li ha scelti a pochi crediti.

Centrocampisti goleador nella stagione 2020-21

Il 2020-21 ha regalato emozioni forti, con Henrikh Mkhitaryan e Franck Kessié che hanno dominato la scena a quota 13 gol ciascuno. L’armeno della Roma ha vissuto una stagione da incorniciare, con gol e assist a profusione, mentre Kessié, metronomo del Milan, ha trasformato rigori e inserimenti in un bottino da capogiro.

A completare il trio c’è Jordan Veretout, che con 10 gol ha fatto la fortuna di chi ha puntato su di lui. Questi numeri dimostrano come la Serie A, anche in un anno segnato dal Covid, non abbia perso la sua magia per i fantallenatori.

I bomber del centrocampo nella stagione 2021-22

La stagione 2021-22 ha visto brillare Mario Pasalic, autore di 13 gol con l’Atalanta. La sua capacità di leggere le azioni offensive e di trovarsi al posto giusto ha fatto scuola. A tallonarlo, Sergej Milinkovic-Savic e Antonin Barak, entrambi a 11 gol.

Il serbo della Lazio, con la sua fisicità e il suo tiro potente, era una garanzia, mentre Barak, al Verona, si è consacrato come una delle sorprese più belle dell’anno. Per i fantallenatori, scegliere uno di questi nomi significava avere in rosa un’arma letale.

Centrocampisti in gol nella stagione 2022-23

Il 2022-23 ha portato alla ribalta Khvicha Kvaratskhelia, il fenomeno del Napoli, che con 12 gol ha fatto innamorare l’Italia calcistica. La sua capacità di saltare l’uomo e trovare la porta era pura poesia.

Insieme a lui, Riccardo Orsolini (11 gol), Mattia Zaccagni e Teun Koopmeiners (entrambi a 10 gol) hanno tenuto alta la bandiera dei centrocampisti offensivi. Orsolini, in particolare, ha vissuto una stagione di rinascita, diventando da allora un punto fermo per il Bologna e per chi lo ha scelto al Fantacalcio.

I migliori marcatori a centrocampo nella stagione 2023-24

La stagione 2023-24 è stata un tripudio di gol da parte dei centrocampisti. Albert Gudmundsson ha guidato la classifica con 14 gol, un risultato straordinario per un giocatore del Genoa. L’unico a pareggiare Mancosu.

Subito dietro, Hakan Calhanoglu (13 gol) ha dimostrato di essere molto più di un semplice regista, mentre Christian Pulisic e Teun Koopmeiners (entrambi a 12 gol) hanno fatto vedere numeri da attaccanti puri. Non da meno Charles De Ketelaere e Riccardo Orsolini, entrambi a 10 gol, che hanno confermato come il ruolo del centrocampista sia sempre più offensivo. Un’annata da ricordare per chi ama il calcio spettacolare.

Reijnders e Orsolini protagonisti nella stagione 2024-25

Arriviamo al presente, con la stagione 2024-25 che vede Riccardo Orsolini già a quota 11 gol e Tijjani Reijnders a 10 gol. L’olandese del Milan, con il suo stile elegante e il suo fiuto per il gol, sta vivendo un’annata da sogno, mentre Orsolini continua a essere una macchina da bonus.

Questi numeri confermano una tendenza: i centrocampisti moderni non si limitano a costruire, ma sanno anche finalizzare. Per i fantallenatori, puntare su di loro è come trovare il biglietto vincente della lotteria.