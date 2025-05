Serie A, clamorosa ipotesi per l’ultima giornata: la pazza idea sul calendario

Cresce l’ipotesi di un incredibile scenario legato all’ultimo turno di campionato, in programma la prossima settimana: cosa cambierà nel calendario

Ore calde in Lega, con il destino della Serie A 2024-25 ancora non stabilito ufficialmente. Mancano solamente 180 minuti alla fine della stagione con 20 partite da giocare e un clima infuocato. Non tutte le gare avranno una posta in palio, ma la maggior parte sì. Il prossimo weekend, infatti, solamente Genoa-Atalanta si disputerà di sabato sera alle 20.45.

Tutte le altre partite da calendario, si svolgeranno di domenica sera, il prossimo 18 maggio, sempre alle 20:45. Una decisione presa per via della posta in palio ancora in bilico tra scudetto, corsa europea e lotta alla retrocessione. Eccezion fatta per il Monza già in Serie B, ci sono ancora numerosi verdetti da stabilire.

Chi vincerà lo scudetto tra Napoli e Inter? Chi andrà in Champions League tra Juventus, Lazio, Roma e Bologna? Il Milan e la Fiorentina riusciranno ad andare in Europa? E chi si salverà tra Parma, Empoli, Lecce e Venezia? Ecco perché tutte le partite dovranno giocarsi allo stesso orario, gli intrecci sono fin troppo importanti.

Serie A, cambia tutto per l’ultima giornata: cosa può succedere

Anche l’ultimissimo turno di questa Serie A potrebbe subire scossoni importanti. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe sempre più cresciuta l’ipotesi di una contemporaneità, ma non nel weekend, bensì in un turno infrasettimanale.

La 38a giornata del campionato 2024-25 potrebbe giocarsi tutta giovedì 22 maggio alle 20:45. Questo scenario verrà confermato o smentito solamente dopo il prossimo turno e resta vivo anche per il possibile spareggio scudetto tra Napoli e Inter.

Se i nerazzurri pareggiassero contro la Lazio, ad esempio, e i partenopei perdessero a Parma, le due squadre si ritroverebbero a pari punti. In caso di stesso risultato nell’ultimo turno contro rispettivamente Como e Cagliari, lo scudetto dovrà essere deciso in un match a scontro diretto.

Per permettere all’Inter di riposare in vista della finale di Champions League contro il Barcellona, lo spareggio si disputerebbe domenica 25 maggio. Da qui l’idea di anticipare il turno finale di campionato al giovedì. Tutto dipenderà, ad ogni modo, dalla prossima giornata come detto. Perché se il Napoli dovesse pareggiare e l’Inter vincere, avverrebbe il sorpasso e lo spareggio diventerebbe più complesso.

In caso di sconfitta dell’Inter e successo del Napoli, invece, la squadra di Antonio Conte si laureerebbe campione d’Italia con un turno d’anticipo. Insomma, ipotesi varie e tutte da scoprire, ma che la Lega sta prendendo in considerazione per non sfavorire nessuno, né nella lotta al titolo, né nelle corse Champions e salvezza.