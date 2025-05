Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative

Il Milan è impegnato nella finale di Coppa Italia ma c’è una grana legata al portiere: il club rossonero in caso di addio ha già individuato una doppia alternativa

“Arriverà il momento dove tutti possiamo parlare di questa situazione“, così Mike Maignan ai microfoni di Mediaset parlando del suo futuro. Di fatto ha rinviato il problema, apparso anche infastidito e concentrato unicamente sulla finale di Coppa Italia in programma stasera contro il Bologna.

Il portiere è leader e capitano del Milan e la possibilità di mettere in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana unita alla qualificazione aritmetica in Europa League valgono la pena rinviare ogni discorso legato al futuro a fine campionato. Dal 26 maggio in poi sarà tempo per le parti di sedersi attorno ad un tavolo e decidere il da farsi.

Di certo c’è che la situazione è caotica, al limite del paradossale anche perché si protrae da diversi mesi ormai. Maignan è decisamente infastidito dall’atteggiamento del Milan, dal dietrofront del club nei suoi confronti.

Maignan ed il nodo rinnovo: il dietrofront del Milan

Lo scorso dicembre, di fatto, era stata trovata un’intesa per un prolungamento fino al 2030: una proposta da 5 milioni di euro l’anno per il portiere, un contratto che aveva soddisfatto il portiere francese attualmente con uno stipendio di 3,1 milioni. La firma, però, non è mai arrivata, con il portiere che a tutt’oggi aspetta ancora una chiamata in sede per il rinnovo.

Il Milan, però, ha cambiato in corsa la situazione relativa al contratto del portiere. E così, complice anche una classifica che settimana dopo settimana ha visto i rossoneri scendere sempre più giù ed abbandonare la lotta per la Champions League, il club di via Aldo Rossi ha rimodulato l’offerta.

E così dai 5 netti l’anno si è scesi a 4 più bonus legati alla Champions League della stagione 2026/2027. Una situazione che non è affatto piaciuta a Maignan, tanto da aprire ad un addio e valutare ogni possibile situazione si possa prospettare in estate.

Maignan, futuro in Premier: due club all’assalto

Maignan, d’altronde, è il portiere titolare della Francia ed il suo appeal è ancora molto forte non solo in Italia ma anche all’estero. E così il suo nome dovrebbe essere uno più “bollenti” nel mercato estivo, considerata la volontà del club rossonero di ascoltare offerte.

Dalla Premier sono almeno due i club pronti a fiondarsi sul classe ’95. In primis il Chelsea, con Maresca tutt’altro che soddisfatto degli estremi difensori attualmente presenti in rosa. I Blues da almeno un anno sono in pressing sul calciatore ed in estate può arrivare l’affondo decisivo.

I londinesi, però, dovranno vedersela con il Manchester United: Onana non ha mostrato l’affidabilità espressa all’Inter ed Amorim vuole un portiere che gli dia ampie certezze. Una sfida a due, insomma, con Maignan che potrebbe giocare in Premier League nella prossima stagione. Occhio, però, ai soliti club sauditi: per il portiere c’è anche una ricchissima offerta dall’Arabia e chissà che a 30 anni il francese non possa decidere di cambiare vita.

Milan, caccia al nuovo portiere: due profili nel mirino

Il Milan, a quel punto, avrebbe bisogno di un nuovo portiere. Già, ma chi? Due i profili già individuati. Su tutti Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 che all’Atalanta sta vivendo la stagione della consacrazione. Un portiere affidabile in tutti i fondamentali che ha un contratto fino al 2028 con l’Atalanta.

E questo è il problema maggiore: Carnesecchi è uno dei pezzi pregiati della rosa orobica e quella nerazzurra è una bottega molto cara, senza dimenticare come vi siano diversi estimatori sul portiere. L’altro profilo è Mile Svilar della Roma: il belga naturalizzato serbo ha un contratto fino al 2027 che la Roma gli vorrebbe allungare ma la distanza è decisamente ampia tra domanda ed offerta. Il Milan ne potrebbe approfittare ma anche in questo caso è molto ampia la distanza tra domanda ed offerta.