Milinkovic-Savic al Napoli: l’affare che coinvolge altri due club

Il club azzurro continua a lavorare sul mercato alla ricerca di top player: Milinkovic-Savic è il grande obiettivo per una trattativa che coinvolge altri due club

Il primo luglio è una data ancora lontana, anche se la finestra dei primi giorni di giugno può già consentire operazioni. Sta di fatto che con la stagione ancora nel vivo il mercato potrebbe passare il secondo piano ma è già in queste settimane che si inizia a programmare il futuro. Non ci sono deviazioni, con le dirigenze che allacciano contatti, imbastiscono trattative e chiudono accordi.

E così anche il Napoli, che pure sul campo si sta giocando uno scudetto impensabile ad inizio stagione, è al lavoro per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Il ritorno in Champions League impone investimenti per irrobustire la rosa, per creare una squadra che possa essere competitiva e ben amalgamata tra titolari e riserve.

Di fatto quello che chiede Antonio Conte per restare (ma potrebbe anche non bastare). Ed il ds Manna si sta muovendo seguendo questi binari, come si può evincere dai rumors di questi giorni. Nomi altisonanti, come si può intuire dalla trattativa per De Bruyne, con il belga obiettivo prioritario e vero colpo da novanta qualora dovesse essere ingaggiato.

Napoli, non solo De Bruyne: 150 milioni di budget e mercato faraonico

Non solo il belga, però perché il Napoli vaglia anche altri profili per rinforzare la rosa: da Solet e Beukema per la difesa a Sudakov per la trequarti fino a Jonathan David per l’attacco. D’altronde si prospetta un mercato faraonico per gli azzurri, con almeno 150 milioni di budget da poter investire.

Il Napoli, però, guarda anche alla batteria dei portieri, con un nodo da sciogliere tutt’altro che semplice. Alex Meret, con ogni probabilità, dovrebbe restare anche nelle prossime stagioni il numero 1 degli azzurri. Il club sta lavorando da tempo al rinnovo del portiere friulano e si attende ora solo la firma sul prolungamento che chiuderebbe ogni discorso, anche a possibili interessi di altri club, Inter e Roma su tutti.

Ciò nonostante si scandagliano anche possibili occasioni di mercato. Ed una di queste conduce a Vanja Milinković-Savić, il portiere rivelazione di questo campionato. Con la maglia del Torino ha sfoderato prestazioni all’altezza di un top player, tra interventi decisivi e rigori parati, attirando su di sé anche l’attenzione dei top club europei, Manchester City in primis.

Milinkovic-Savic in azzurro, l’intreccio che può prendere corpo

Milinkovic-Savic è apprezzato anche per la sua capacità di giocare con i piedi e quasi sicuramente lascerà Torino a fine stagione. Nel suo contratto è presente una clausola di rescissione da 20 milioni di euro che rende il suo acquisto un vero e proprio affare. Ed il Napoli non vuole farselo sfuggire.

Se Meret sarà il titolare designato, infatti, è necessario ingaggiare anche un secondo portiere, considerato come Scuffet farà ritorno a Cagliari. Arrivato lo scorso gennaio in prestito, difficile immaginare che il classe ’96 possa restare in azzurro. Da qui la necessità di acquistare un’alternativa più che valida quando chiamata in causa.

Scuffet, d’altronde, potrebbe tornare a Cagliari e stavolta restarci da titolare, con i sardi che riscatteranno Caprile dal Napoli per poi cederlo proprio al Torino, alla ricerca a quel punto di un portiere dopo la cessione di Milinkovic-Savic, per una girandola di portiere che coinvolgerebbe direttamente i tre club con estrema soddisfazione di tutte le parti in causa.