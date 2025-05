5 milioni e firma per il Napoli: il colpo infiamma i tifosi in attesa di De Bruyne

In attesa del colpo De Bruyne, il club partenopeo è pronto ad ingaggiare un giovane talento 22enne: 5 milioni ed arriva la firma

Il Napoli ha una rosa adeguata per il doppio impegno? Una domanda a cui Antonio Conte ha già la risposta. Una consapevolezza che è però chiara anche nella dirigenza azzurra, pronta ad investire in maniera massiccia in vista della prossima campagna acquisti estivi.

Almeno 150 milioni di euro di budget per i colpi a disposizione del ds Manna, una cifra che può anche aumentare in caso di necessità. Una manovra per provare a convincere Antonio Conte a restare in azzurro ma, al contempo, anche per dotare eventualmente il nuovo tecnico di una rosa in grado di poter affrontare la doppia competizione al meglio, provando a tenere testa alle big italiane ed europee.

Insomma, in attesa dell’epilogo di questo campionato, le grandi manovre sono già iniziate: il ds Manna ha recepito il messaggio ed è pronto a riscattarsi dopo una campagna acquisti invernale non all’altezza, come ammesso da lui stesso. Ogni reparto sarà rinforzato e si vocifera come la campagna acquisti sarà quasi faraonica, con almeno otto acquisti.

De Bruyne il primo colpo, poi assalto al gioiellino

Nomi soprattutto internazionali e di grido, quelli che fanno infiammare i tifosi allo stadio. Basti leggere i profili delle trattative in corso: De Bruyne, il fenomeno del Manchester City che lascerà il club inglese a parametro zero e “vittima” di un pressing ammirevole del Napoli, con Manna che gli ha illustrato il progetto azzurro e presentato la prima proposta ufficiale, un biennale da 8 milioni più bonus a stagione.

Un calciatore di spessore internazionale, dalla caratura indiscussa a lasciar intuire le velleità del Napoli di voler essere protagonista sul mercato e nella prossima stagione. Un altro calciatore, però, potrebbe vestire la maglia azzurra. Un vero e proprio talento giovanissimo e definito come una delle stelle del calcio europeo.

Napoli, assalto a Sudakov: servono 5 milioni e si chiude

Georgiy Sudakov è il grande obiettivo dei partenopei. Il talento ucraino già da almeno due sessioni di mercato è nel mirino del Napoli, con i partenopei che hanno provato invano a vincere le resistenze dello Shakhtar Donetsk. Manna ci ha provato insistentemente anche lo scorso gennaio, senza riuscire a concludere l’operazione.

In estate, però, cambierà tutto. Sembra infatti siano ormai maturi i tempi per un trasferimento in Campania del gioiello classe 2002, pronto a misurarsi con il grande calcio europeo e con la Serie A in una big. Anche il calciatore sembra pronto al grande salto ed il Napoli sta stringendo per provare a chiudere già nella finestra in programma a giugno, inserita dalla Fifa per consentire i trasferimenti prima del Mondiale per Club.

La prima offerta del Napoli è stata di 35 milioni di euro più bonus: una proposta però rispedita al mittente dal club arancionero che ne chiede 40 più bonus. Una distanza, insomma, di cinque milioni di euro, tutt’altro che incolmabile. Servirà lavorare ancora ma c’è grande ottimismo da parte degli azzurri, considerato come una sorta di accordo con l’entourage del calciatore sia stato già trovato.