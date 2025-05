Inter, Marotta non bada a spese: un campione del Mondo per Inzaghi

Il club nerazzurro lavora a rinforzare la rosa ed il presidente Marotta non vuole badare a spese: il primo rinforzo per Inzaghi è un Campione del Mondo

Un punto di distacco dal Napoli a due giornate dal termine, una finale di Champions League da disputare contro il PSG. Un finale di stagione intenso per l’Inter che se da un lato non ha più la possibilità di conquistare il Triplete, dall’altro può senza dubbio rendere questa stagione memorabile, quasi come quella del 2010.

I nerazzurri non vogliono mollare niente, Simone Inzaghi l’ha spiegato settimane fa alla stampa ed ha ribadito il concetto ai suoi calciatori: anche il titolo nazionale è un grande obiettivo, soprattutto dopo la frenata del Napoli in casa contro il Genoa. Serve l’ultimo sforzo, poi qualche giorno di riposo in vista del Mondiale per Club, ultimo appuntamento stagionale.

Fin qui, a ridere, è stato anche Oaktree. Il fondo USA proprietario del club ha nell’autofinanziamento la parola chiave per l’Inter ed ha salutato con grande grande gioia l’appeal cresciuto del marchio ma anche e soprattutto gli oltre 120 milioni di euro già entrati in cassa.

Due top player per Inzaghi: c’è anche un campione della Liga

Una cifra fondamentale per la sostenibilità della società ma anche per permettere a Marotta di rinforzare l’organico spremuto come un limone da Inzaghi. Diversi i calciatori da acquistare, dalla difesa al centrocampo fino all’attacco: Inzaghi in tal senso è stato chiaro con la sua dirigenza. Anzi, è uno dei paletti per proseguire la sua avventura ad Appiano Gentile.

Diversi gli addii di calciatori attualmente nella rosa dell’Inter, profili non più utili al progetto, per una mini rivoluzione che dovrà rendere la rosa sempre più competitiva.

E Marotta, con denaro fresco in cassa senza necessità di sacrifici, è pronto ad ingaggiare almeno un paio di top player. La situazione più delicata è forse relativa al centrocampo. Mkhitaryan non è giovanissimo e addirittura pensa al ritiro ed un big che possa alternarsi a Calhanoglu serve eccome.

Il presidente nerazzurro ha rivolto lo sguardo in Liga per un calciatore di livello assoluto. Si tratta di un Campione del Mondo con l’Argentina che peraltro già conosce a menadito la Serie A per averla frequentata. Indovinato dagli indizi? Ci riferiamo a Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid.

Inter, il piano per De Paul: Marotta si muove

Il club nerazzurro ha già iniziato le prime manovre attorno al calciatore, considerato il perfetto rinforzo a centrocampo per capacità di leadership ed esperienza internazionale. L’Inter è peraltro ottimista sul buon esito della trattativa, contando sulla possibilità che l’argentino abbia intenzione di dare vita ad una nuova avventura calcistica.

In realtà, al momento, De Paul non ha manifestato il desiderio di addio da Madrid ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro del centrocampista che in questa stagione ha raccolto 32 presenze in Liga con tre gol e quattro assist ma anche 10 presenze in Champions League.

E l’Atletico Madrid? Al momento i colchoneros non hanno aperto ad una cessione né prendono in considerazione l’ipotesi. Ciò nonostante, l’addio potrebbe consumarsi ugualmente in caso ai biancorossi dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua. Le prossime settimane, quindi, saranno decisive per il futuro del calciatore.