Theo Hernandez “tradisce” il Milan: il gesto dopo la finale persa

Il terzino francese del Milan si è reso protagonista di un gesto eclatante dopo la finale di Coppa Italia persa dai rossoneri

Il Milan è uscito sconfitto dalla dalla finale di Coppa Italia e di certo sta per chiudere il campionato in maniera davvero mesta. L’ad Giorgio Furlani – che peraltro è uno dei responsabili della disfatta rossonera in questa stagione – ha parlato senza mezzi termini di fallimento.

Insomma, per chi non l’avesse capito ancora, sarà rivoluzione anche in estate, un’altra volta, alla ricerca di quella chiave giusta che possa dare la svolta alla squadra rossonera. Si sperava di poter chiudere l’annata alzando al cielo la Coppa Italia, il secondo trofeo stagionale che avrebbe garantito anche la qualificazione all’Europa League.

All’Olimpico, invece, è finita come sappiamo tutti: hanno festeggiato Italiano, l’ex Calabria e pure Ndoye, l’autore del gol vittoria. Il Milan ha invece chiuso con un’altra serata amara, da dimenticare come ve ne sono state troppe in questa stagione dai due allenatori.

Theo, stagione deludente: futuro da scrivere

In una gara in cui il Bologna ha meritatamente dominato l’incontro, a deludere maggiormente sono stati i calciatori più rappresentativi del Milan, ad iniziare dalla catena di sinistra che dovrebbe essere uno di punti di forza della squadra. Rafa Leao è stato impalpabile e nel confronto a distanza con Ndoye è uscito addirittura ridimensionato, ma anche Theo Hernandez non è stato all’altezza.

Il terzino francese, nel nuovo ruolo che sembrava avergli dato più spinta offensiva e quasi un’efficacia dei giorni migliori, ha deluso ampiamente, non riuscendo ad impensierire gli avversari. L’ennesima prova incolore di una stagione che l’ha visto perennemente in difficoltà, con soli quattro gol e tre assist in 33 presenze di Serie A e la casella zero sia per reti che passaggi decisivi nelle 10 gare di Champions League disputate.

Una situazione che impone da tempo riflessioni in casa rossonera. In via Aldo Rossi stanno valutando il futuro del terzino francese con apertura anche ad una cessione. Lo scorso gennaio il Como presentò una proposta da 50 milioni ed il trasferimento non si concretizzò solo per la volontà del calciatore di non trasferirsi.

Il gesto di Theo Hernandez: la risposta che non si aspettava

Ulteriore prova di come Theo non sia più considerato imprescindibile è dato dai colloqui per il rinnovo di contratto fermi ormai da mesi: un accordo in scadenza nel giugno del 2026 che al momento non è considerato una priorità per i dirigenti milanisti. Una presa di coscienza chiara anche da parte del calciatore che nelle ultime settimane avrebbe fatto la sua clamorosa mossa.

Come svelano i portali spagnoli, Theo si sarebbe offerto al Real Madrid per la prossima stagione, un club in cui ha già militato prima del trasferimento al Milan. Le merengues, però, al momento hanno altre priorità. Il mercato sarà gestito secondo i desiderata di Xabi Alonso, nuovo tecnico del club, e lo spagnolo ha già individuato chi vorrebbe per rinforzare la corsia mancina.

Il preferito dell’ex allenatore del Bayer Leverkusen è Álvaro Carreras, terzino classe 2003 in forza al Benfica e con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, finito nel mirino anche del Manchester United che ha il vantaggio del controriscatto a 18 milioni da poter esercitare entro dicembre 2025.

Ed il Real Madrid ha anche un’alternativa a Carreras: si tratta di Milos Kerkez, terzino ungherese in forza al Bournemouth. Di fatto, al momento, Theo Hernandez non è preso in considerazione.