Huijsen al Real Madrid, esultanza amara per la Juventus: quanto incassa dall’affare

Il difensore si è ufficialmente trasferito in Spagna e anche i bianconeri possono festeggiare: quanto incassano dal super affare

Dean Huijsen è un nuovo giocatore del Real Madrid. I Blancos hanno reso ufficiale il trasferimento del difensore attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale.

“Il Real Madrid e il Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore Dean Huijsen, che sarà legato al nostro club per le prossime cinque stagioni, dal 1º giugno 2025 al 30 giugno 2030”.

Recita così la prima parte dell’annuncio fatto dalla squadra spagnola nella giornata di oggi. Pagata dunque la clausola rescissoria al club di Premier Legue, che lo aveva acquistato dalla Juventus solamente lo scorso luglio. Una crescita esponenziale, che testimonia il lavoro fatto dallo spagnolo, con passaporto anche olandese, nella sua carriera.

Huijsen al Real Madrid: quanto incassa la Juventus

Il passaggio del calciatore classe 2005 al Real, può far sorridere anche la Juventus. Un sorriso amaro, quasi beffardo, dato che i bianconeri si sono lasciati scappare per appena 15 milioni uno dei futuri talenti del club più titolato al mondo. La dirigenza juventina ha creduto troppo poco nelle abilità del 20enne, che in Inghilterra è definitivamente esploso.

L’unica magra consolazione per la Juve è legata alla percentuale di rivendita che aveva inserito nel contratto stipulato al momento della vendita al Bournemouth del giocatore. La Vecchia Signora incassa il 10% sulla plusvalenza che il club di Premier ha ottenuto dalla cessione al Real Madrid.

Avendolo acquistato a 15 milioni e rivenduto a 59 per la clausola, la differenza di oltre 40 milioni farà incassare circa 4 milioni di euro anche alla Juve. Una cifra irrisoria se si pensa al reale valore del calciatore, ma ormai il dado è tratto. Anche il Malaga, squadra che ha cresciuto Huijsen nelle giovanili, guadagnerà il 5% per via del meccanismo di solidarietà della UEFA.