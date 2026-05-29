Conte vs Mancini: La Battaglia per la Panchina Azzurra – Analisi dei Candidati alla Guida della Nazionale Italiana

Una poltrona che pesa più di una coppa, due strade che dividono bar e salotti. La Nazionale chiama, e l’Italia si ferma: tra memoria, fame e una domanda semplice quanto feroce — chi vogliamo essere quando parte l’inno?

Il 22 giugno è in agenda l’elezione del nuovo presidente federale. Salvo cambi di calendario, quel voto segnerà anche il clima attorno alla panchina azzurra. Il nome lo deciderà la FIGC, certo. Ma la discussione è già nelle nostre voci. C’è una sensazione netta: è una corsa a due. Da una parte Antonio Conte, rigore e ossessione. Dall’altra Roberto Mancini, tatto e orizzonte lungo. Due Italie possibili.

Non è solo una scelta tecnica. È identità. È il modo in cui vogliamo soffrire e vincere. Io lo percepisco negli stadi, nelle chat, perfino al bar all’ora del caffè: chi invoca disciplina, chi chiede leggerezza, chi vuole una linea chiara.

Due strade, due identità

Conte porta un marchio riconoscibile. Pressing alto, blocco corto, cura maniacale dei dettagli. Lo abbiamo visto all’Europeo 2016: 3-5-2 scolpito, vittoria con la Spagna, uscita ai rigori con la Germania. Curriculum pesante: tre Scudetti consecutivi con la Juventus, una Premier League con il Chelsea, coppe nazionali, promozioni in Serie B. I suoi gruppi hanno fame e gamba. Il rovescio? Richiede adesione totale. Ritmi alti, allenamenti intensi, cronoprogrammi serrati. Per una Nazionale, che si raduna pochi giorni al mese, l’incastro non è scontato. E oggi Conte è legato a un club di vertice: servirebbero volontà politica e incastri contrattuali chiari.

Mancini ha scritto una pagina che non si cancella: l’Europeo 2021. La squadra entrava in campo con palla a terra, rotazioni fluide, fiducia collettiva. E quel dato che resta: 37 partite di imbattibilità, record mondiale per una rappresentativa maggiore. Poi la frattura con la mancata qualificazione a Qatar 2022, le critiche, l’addio e la nuova avventura in Medio Oriente. Se tornasse, porterebbe una grammatica conosciuta dal gruppo: possesso coraggioso, esterni stretti, mezzali creative. Ma anche qui servono premesse concrete: liberatoria contrattuale e un progetto che lo convinca davvero.

Cosa cambia con il nuovo presidente

L’elezione del 22 giugno, più che un nome, dirà una linea. Continuità con il club Italia, investimenti sui vivai, rapporto con i club, gestione dei raduni. Con Conte, si spingerebbe su metodo e standard quotidiani, anche logistici. Con Mancini, si punterebbe a una regia più “emotiva”, capace di tenere dentro talento e appartenenza. In entrambi i casi, il tema non è il modulo. È il tempo a disposizione e la qualità media dei nostri interpreti. Lì si misura un CT.

Esempi concreti aiutano. Con Conte, un attaccante “operaio” può diventare decisivo per pressione e tagli. Con Mancini, un regista tecnico trova linee di passaggio che al club non vede. Con Conte, un difensore sale di livello grazie a compiti chiari. Con Mancini, un esterno timido si accende se sente la fiducia. Sono cose viste, non slogan. Ricordate la lavagna di Bordeaux nel 2016? Ricordate l’abbraccio di Wembley nel 2021, con gli occhi lucidi e l’Italia che canta?

Resta una nota di realtà. A oggi non ci sono comunicazioni ufficiali su un cambio imminente in Nazionale né su liberatorie dei tecnici citati. Le voci girano, i telefoni pure, ma i contratti esistono. Ed è giusto dirlo.

Poi c’è noi. Il tifo, la memoria, l’idea di calcio che ci fa sentire vivi. Preferiamo l’urlo rauco di chi si butta nel duello o il respiro lungo di chi difende con il pallone? Davanti allo specchio, oltre la tattica, c’è una scelta culturale. Quando l’inno parte e le bandiere tremano, in che Italia vogliamo riconoscerci?