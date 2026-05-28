Marotta Svela i Segreti del Mercato: L’incontro con Allegri Prima di Inzaghi e le Mosse Strategiche dell’Inter

Dietro una porta chiusa, un’agenda fitta di nomi e una linea chiara: così Giuseppe Marotta ha raccontato il suo calcio, tra intuizioni, rinunce e colpi di scena che spiegano perché l’Inter oggi corre davanti a tutti.

C’è un filo che lega presente e passato. Il presidente nerazzurro parla di metodo più che di miracoli. Dice che nel mercato vince chi sa aspettare e, quando serve, chi sa cambiare strada in fretta. È una bussola semplice, ma richiede nervi saldi. L’Inter l’ha seguita quando ha scelto un allenatore diverso, quando ha tenuto duro su un talento, quando ha preferito un parametro zero al nome che infiamma le piazze.

Il cuore del racconto è la visione. Marotta non la veste di retorica. La riduce a tre verbi: selezionare, proteggere, anticipare. Selezionare le persone, proteggere lo spogliatoio, anticipare le mosse degli altri. È qui che i dettagli diventano fatti.

Un incrocio chiamato Allegri

Prima di Inzaghi, nella primavera 2021, Marotta ha incontrato Allegri. Lo dice senza fronzoli. Conte era in uscita, il quadro economico era rigido e serviva una guida esperta. Allegri però ha poi scelto la Juventus. L’Inter ha virato su Simone Inzaghi in pochi giorni, ufficialità del 3 giugno 2021. È stato un bivio. Da lì è nata una squadra che ha affinato i propri automatismi fino allo scudetto della seconda stella, con un calcio pulito e riconoscibile.

Quella scelta racconta altro: la capacità di passare dal “piano A” al “piano B” senza smarrire identità. Inzaghi è diventato il tecnico “campione d’Italia” non per caso, ma perché la dirigenza lo ha messo nelle condizioni giuste. Operazioni lineari, funzionali: Calhanoglu a zero nel 2021, Mkhitaryan nel 2022, Thuram nel 2023. Sommer con clausola attivata a cifre sostenibili. È la grammatica delle scelte: costo giusto, impatto immediato, spogliatoio coeso.

Da CR7 a Bastoni: la linea Marotta

Quando Marotta ricorda l’affare CR7 del 2018, lo fa per marcare un punto: ogni progetto ha la sua misura. Alla Juventus fu possibile investire oltre 100 milioni perché conti e scenario lo consentivano. All’Inter, dopo il 2021, la priorità è stata la sostenibilità. Stessa testa, contesti diversi. Il dirigente adatta la strategia, non l’ambizione.

Capitolo Paratici. Marotta lo definisce un uomo di campo e di relazioni. A Torino si dividevano compiti: lui tracciava la rotta, Paratici stanava le opportunità. Complementari, non sovrapponibili. È un promemoria per chi crede al dirigente solo-contro-tutti: le grandi squadre vivono di squadre anche fuori dal campo.

Poi c’è Bastoni. Inter lo ha preso giovane, lo ha aspettato, lo ha blindato fino al 2028. Difensore moderno, mancino, lettura dell’anticipo che non si insegna. Tenerlo a Milano è stato un segnale. Non solo plusvalenze, ma patrimonio tecnico. Con Dimarco e Barella compone una spina dorsale italiana che oggi alimenta anche la Nazionale di Spalletti. È un ritorno all’ovvio che nel calcio spesso si dimentica: se hai una base domestica forte, reggi meglio le tempeste.

Tra le righe, Marotta consegna un vademecum: niente aste emotive, niente promesse al vento, nessuna fuga in avanti coi contratti. Prima le persone, poi le cifre. E quando serve, saper dire no. Anche ai nomi pesanti.

Il punto non è l’eroe solitario. È la coerenza quotidiana. Guardi a questa Inter e vedi una trama: scelte sobrie, timing giusto, qualità che cresce senza effetti speciali. In fondo, il calcio è ancora l’arte di tenere il pallone dove ti serve. La domanda è semplice: nella prossima estate, quanto conterà ancora la pazienza rispetto al rumore del calciomercato? Chi riesce a spegnere il frastuono, di solito, vede prima la porta.