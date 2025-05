Addio McTominay, c’è una possibilità: lo scenario che fa tremare i tifosi

Ha legato il gioco e lo spogliatoio, diventando molto più di un mediano. Ma il calcio non regala garanzie, nemmeno ai leader silenziosi: sì, c’è una possibilità che Scott McTominay lasci il Napoli

Se chiedete ai tifosi del Napoli chi è stato l’uomo decisivo di questa stagione, probabilmente vi troverete di fronte a un plebiscito. Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, arrivato la scorsa estate, si è rivelato devastante. Spesso e volentieri ha fatto la differenza. Un valore aggiunto vero per la squadra di Antonio Conte.

Era stato preso come mediano di sostanza, un giocatore d’ordine. Invece si è trasformato in qualcosa di molto più prezioso: l’ago della bilancia tecnico-tattica, quello che collegava il centrocampo all’attacco. Un interprete perfetto del calcio di Conte. E che, a conti fatti, ha inciso quanto Lukaku, diventando una seconda punta “di rottura” al servizio del centravanti belga.

Il Napoli lo ha pagato 30 milioni al Manchester United. Una cifra importante per un calciatore che quest’anno compie 29 anni. Non esattamente il profilo classico di De Laurentiis, che di solito investe su giocatori giovani e rivendibili. Ma qui il discorso è diverso. L’acquisto è stato fortemente voluto da Antonio Conte, che aveva in mente un’idea precisa e tatticamente funzionale. E che si è rivelata azzeccata.

Proprio per questo motivo McTominay, oggi, sulla carta, è incedibile. Soprattutto se Conte dovesse restare. Ma, e qui arriva il punto, la permanenza del tecnico non è garantita. A fine stagione è previsto un incontro con De Laurentiis. Un faccia a faccia decisivo per capire se Conte resterà o meno.

Il futuro di McTominay passa dalla panchina: dipenderà dal prossimo allenatore del Napoli

Finché c’è Conte, non c’è margine: McTominay resta. Anche perché si è legato alla città, si sente ormai un simbolo di questa squadra. E non avrebbe nessuna voglia di andarsene. Ma se Conte dovesse andare – alla Juventus, al Milan, o altrove – allora cambierebbe tutto. Il nuovo allenatore potrebbe avere idee differenti, e se non dovesse ritenere lo scozzese centrale nel progetto, il club potrebbe valutare eventuali offerte.

Perché le sirene ci sono già. L’Inter, per esempio, ha già fatto più di un pensiero su di lui. E ci sono stati sondaggi anche dall’estero, soprattutto da club che apprezzano il suo profilo di giocatore verticale, moderno, dinamico. In questo momento è uno scenario di seconda fascia. Ma non è più da scartare del tutto. Se Conte va via, e se il nuovo Napoli riparte con un’altra idea di calcio, allora anche l’acclamatissimo “McFratm”, ormai idolo dei napoletani, potrebbe essere messo in discussione.

Per i tifosi sarebbe un colpo durissimo. Perché lo scozzese ha incarnato lo spirito della squadra quanto e più di tanti altri. E perché dà la sensazione di essere uno che, in campo, ci mette tutto.

Ma prima di arrivare a questo tipo di discorsi, c’è da chiudere la stagione. Provare a vincere uno Scudetto che è davvero inconsueto. E poi, a breve, il tavolo tra De Laurentiis e Conte. Lì si capirà tutto. Il futuro del tecnico. Quello del club. Ma anche quello di chi, come McTominay, ha fatto da collante tra il cuore e la testa di questa squadra.