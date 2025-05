Klopp alla Roma, “era tutto previsto”: guardate questo video di inizio ottobre

La Roma può davvero ingaggiare l’ex allenatore del Liverpool: e se nelle ultime ore ha preso corpo questa opzione, già ad ottobre c’è chi lo aveva indicato sulla panchina giallorossa

Jurgen Klopp alla Roma, una bomba deflagrata nelle ultime ore che sta prendendo clamorosamente corpo. Il tecnico tedesco, uno dei più vincenti in attività, può davvero essere la guida dei giallorossi in vista della prossima stagione. Una voce che si è poi diffusa con conferme fino ad arrivare ad ipotizzare un’intesa già raggiunta per il contratto sta mandando in visibilio i tifosi.

Il club giallorosso è a caccia di un nuovo allenatore: Claudio Ranieri, arrivato a novembre per risollevare la squadra dopo le gestioni De Rossi e Juric, l’ha portata dalle zone basse della classifica fino alla qualificazione europea. Un vero e proprio capolavoro tanto che i Friedkin a più riprese gli hanno chiesto di restare ricevendo un rifiuto secco.

Da lì in poi è iniziato un vero e proprio casting. Pioli, osteggiato dalla tifoseria perché ex Lazio, è stato scartato quasi subito Allegri ipotesi viva ma che non convince del tutto, De Zerbi una pista difficile mentre Farioli, fresco di addio all’Ajax, è da settimane che non ha contatti con la dirigenza.

Klopp e quel video che conferma tutto

Nomi, quelli menzionati, che nelle ultime ore sono stati messi da parte per la suggestione Jurgen Klopp. Com’è ben noto, al momento l’allenatore tedesco è il capo dell’area dei club Red Bull dopo i nove anni al Liverpool in cui ha vinto ogni titolo possibile ed immaginabile.

Se quest’opzione nelle ultime ore sta circolando con insistenza, quello di Klopp non è certo un nome nuovo, anzi. Come cantava Riccardo Cocciante, “Era già tutto previsto“. Lo scorso 9 ottobre, in un intervento in diretta a TvPlay, Enrico Camelio aveva svelato questa opportunità.

Un sogno impossibile proprio come lo era l’ingaggio di José Mourinho come tecnico o quelli di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Sogni poi diventati realtà, con la Joya che milita ancora nel club giallorosso. E chissà che anche Klopp non possa presto diventare un altro sogno realizzato.

Di certo i Friedkin, arrivati in Italia, nei prossimi giorni daranno una spinta decisiva per quanto riguarda l’ingaggio del nuovo allenatore. Ed un ruolo decisivo l’avrà anche Claudio Ranieri, futuro senior advisor del club, con compiti prettamente dirigenziali ma di “campo”.

Klopp alla Roma, le parole dell’agente

L’arrivo di Jurgen Klopp in Italia darebbe un ampio lustro al calcio italiano. Per il tedesco, peraltro, sarebbe il ritorno in campo pochi mesi dopo l’aver accettato un ruolo inedito per lui, voluto fortemente dalla Red Bull a coordinare tutti i club di proprietà nel mondo.

A spezzare i sogni di questo “matrimonio”, però, ci ha pensato Mark Kosicke, agente di Jürgen Klopp. “Le voci secondo cui Klopp sarebbe il nuovo allenatore della Roma non sono vere” ha detto il procuratore. Una smentita che, però, potrebbe essere un po’ di rito in attesa che si definisca tutto.

Insomma, se da un lato ha frenato gli entusiasmi, dall’altro, tiene accesa la speranza. Di certo dovrà tagliarsi lo stipendio per accettare la Roma. Come Global Head of Soccer, infatti, al momento percepisce un ingaggio tra gli 8 ed i 10 milioni di sterline, circa 10-12 milioni di euro al cambio attuale.