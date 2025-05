Milan, scatta l’allarme rosso: il caos societario ha la prima drastica conseguenza per il futuro

In casa rossonera è allarme rosso: il momento del caos dirigenziale spinge un big della rosa pronto a chiedere la cessione

Un caos che più grande sarebbe proprio difficile da avere. Il Milan in questa stagione sta vivendo una situazione ai limiti del paradossale, in una stagione che il CEO Furlani non ha esito a definire fallimentare. Insomma, servirebbe un colpo di spugna per cancellarla definitivamente per ripartire daccapo.

E così nonostante l’ultima gara ancora da giocare, c’è già il clima da “ultimo giorno di scuola” e soprattutto quel vento di rifondazione che colpirà la squadra a partire da luglio in poi. Il quarto allenatore in poco più di 12 mesi non è certo sinonimo di programmazione ma, anzi, certifica le difficoltà di una società che ha fin qui sbagliato quasi tutto il possibile e di più.

Ecco perché il tempo degli errori è finito: servirà un progetto serio che possa rilanciare il Milan attualmente nono in classifica e che un anno fa chiuse la stagione alle spalle dell’Inter scudettata. Si dovrà ripartire, però, dall’avere ben chiare le idee in seno alla dirigenza, ad iniziare dalla scelta del nuovo direttore sportivo fino al tecnico.

Milan, il futuro è già arrivato: un big fa tremare il club

Dirigente ed allenatore, scelte fondamentali che saranno propedeutiche alla programmazione della stagione a partire dal mercato. La rosa attuale va sicuramente rinforzata ma si dovrà partire innanzitutto dai calciatori attualmente presenti in organico. Chi sarà da trattenere ed eventualmente blindare, chi cedere perché non più utile al progetto.

Scelte che necessariamente dovrà fare il nuovo allenatore. C’è però un problema di non poco conto da non sottovalutare. Uno dei big della rosa ha mostrato i primi “mal di pancia”, un principio di insofferenza che di fatto è anche manifesto della situazione attuale che si sta vivendo a Milanello.

C’è un big che addirittura ha preso una decisione che sta facendo tremare tutti i tifosi rossoneri. Christian Pulisic, uno dei calciatori più determinanti del Milan, sta riflettendo seriamente sul suo futuro. Ben 11 gol e nove assist in 33 presenze in questa Serie A, quattro reti in nove presenze in Champions League evidenziano quanto sia stato fondamentale lo statunitense.

Allarme Pulisic: rinnovo bloccato, cosa sta accadendo

Il Milan considera imprescindibile il calciatore statunitense arrivato per 20 milioni nell’estate del 2023 dal Chelsea. Un calciatore fondamentale per i rossoneri tanto da spingere Furlani a proporgli il rinnovo di contratto fino al 2029 a 5 milioni di euro l’anno, una cifra da top player.

Un’offerta arrivata al calciatore due mesi fa, un modo per blindarlo ulteriormente e gratificarlo nonostante nell’attuale accordo vi sia una clausola di estensione fino al 2028. La trattativa sembrava avviata verso la fumata bianca fino alla brusca frenata degli ultimi giorni per una volontà chiara del calciatore stesso.

Pulisic ha preso tempo perché vuole prima capire i programmi del club. Un’annata senza coppe europee è sicuramente pesante e lo statunitense vuole avere ben chiara la volontà della società di rilancio in vista della prossima stagione. D’altronde il capitano della nazionale statunitense è ambizioso ed abituato ai grandi palcoscenici europei.

Ecco perché vuole prima attendere la nomina del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore prima di prendere una decisione definitiva. E non è escluso, poi, che possa decidere di andare via chiedendo la cessione se la dirigenza non dovesse convincerlo appieno.