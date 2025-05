Lazio, c’è già il primo colpo per la prossima stagione: arriva dalla Serie B

In casa biancoceleste, nonostante il finale di stagione, si pensa a come rinforzare la rosa: il primo colpo è stato individuato, arriva dalla Serie B

Un finale di stagione che può regalare ancora tutto per la Lazio. L’ultima giornata sarà decisamente thrilling, con il club biancoceleste in lotta per quarto, quinto, sesto e settimo posto. “Coppa” di una classifica corta che vede ben quattro squadre racchiuse in appena cinque punti, con la Lazio nel mezzo.

Il pareggio raccolto con l’Inter è stato fondamentale: in caso di sconfitte di Juve e Roma e vittoria dei biancocelesti, sarà quarto posto e Champions League. Castellanos e compagni, però, possono raggiungere la qualificazione dell’Europa League in caso di passo falso dei cugini giallorossi ma anche restare fuori dalle coppe in caso di ko con il Lecce e vittoria della Fiorentina.

Insomma, un finale da vivere intensamente per Baroni e la squadra intera. Poi, solo successivamente, si potrà pensare all’estate ed alla prossima stagione. C’è da risolvere il nodo Baroni che potrebbe anche andare via. Molto dipenderà dall’epilogo della stagione che sarà determinante per capire anche il tipo di mercato che potrà svolgere la squadra biancoceleste.

Lazio, da Nuno Tavares a Pellegrini: quale futuro per i terzini

Alla Lazio è innegabile che servano rinforzi per poter disputare un campionato di vertice nella prossima stagione ed il presidente Lotito insieme al ds Fabiani sono già al lavoro. Uno dei reparti da rinforzare senza alcun dubbio è quello dei terzini. Al momento ve ne sono quattro in rosa ma della batteria attuale, solo Lazzari è certo di restare a Roma.

Marusic, nonostante l’opzione di rinnovo per un altro anno già scattata, potrebbe andare via, nel mirino della Fiorentina. Hysaj, invece, è in scadenza nel 2026 ed ha un contratto decisamente oneroso. Diverso il discorso relativo a Nuno Tavares e Pellegrini. Entrambi saranno riscattati ma potrebbero finire sul mercato.

Soprattutto il primo, il miglior terzino sinistro del campionato, può essere il gioiello da sacrificare per incassare una cifra notevole (vale almeno 40 milioni di euro). Ecco perché servono almeno due rinforzi se non tre per rimpinguare il reparto.

Lazio, deciso il primo colpo: si sta imponendo in Serie B

Il primo è già stato individuato ed arriva dalla Serie B. Si tratta di Romano Floriani Mussolini, terzino in forza alla Juve Stabia ma di proprietà della Lazio. Il cursore sta disputando i play off promozione con la squadra di Castellammare di Stabia ed è reduce da un campionato davvero positivo.

Ben 35 presenze in Serie B finora con un gol e quattro assist: numeri importanti uniti a prestazioni solide e convincenti che hanno drizzato le antenne anche di altri club. Ecco perché la Lazio vuole portarlo a Formello e quantomeno valutarlo durante il precampionato prima di prendere una decisione definitiva.

Tutte le indicazioni, però, vanno verso una permanenza in biancoceleste nella prossima stagione anche perché non occuperebbe posti in lista essendo un calciatore del vivaio. Classe 2003 è pronto ad imporsi anche in Serie A ma prima, la massima categoria, proverà a conquistarla sul campo con la maglia della Juve Stabia. Solo dopo sarà tempo di riflessioni.