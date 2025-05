Moise Kean, la decisione della Fiorentina spiazza: come cambia il futuro del bomber

La decisione della Fiorentina sull’attaccante in vista della prossima stagione è ormai presa: come cambia il futuro del bomber e del club

Una stagione scintillante che, forse, nemmeno lui e la Fiorentina si potevano aspettare. Ed invece Moise Kean è stata una delle rivelazioni del campionato. Acquistato tra lo scetticismo generale per ben 18 milioni di euro, l’attaccante dell’Italia ha fatto ricredere tutti. Zero gol nella scorsa stagione, un peso importante per un centravanti chiamato fin da subito a dimostrare il suo valore.

I gol a raffica sono iniziati praticamente subito: ed al momento sono ben 18 le reti in Serie A con tre assist, 24 i gol in 43 presenze comprese le coppe, sia europea che nazionale. Insomma, uno score che ha spinto la Fiorentina a lottare per le zone nobili della classifica ed a raggiungere la semifinale di Conference League.

Vice capocannoniere del torneo alle spalle di Mateo Retegui, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei top club di mezza Europa e non solo. Dalla Premier i riflettori si sono accesi in quei club alla ricerca di un bomber, a partire da Arsenal e Tottenham – fresco vincitore dell’Europa League – che possono sedurre il calciatore con la Champions League.

Kean, Napoli e Premier su di lui: la mossa della Fiorentina

Dalla Spagna timidi sondaggi del Barcellona mentre in Italia la Juve si sta mangiando le mani per aver perso un centravanti che da solo ha segnato quanto tutti gli attaccanti della rosa bianconera. Il Napoli, invece, ci sta pensando seriamente come vice Lukaku: una clausola rescissoria da 52 milioni valida dal 1° al 15 luglio prossimi spingono tutti i club a non dover trattare con i viola.

Anche il Napoli, proprio come i club inglesi, ha dalla sua la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Insomma, la Fiorentina è sotto tiro ma Commisso è già passato al contrattacco. Kean, a Firenze, ha trovato l’ambiente ideale per rilanciarsi in grande stile ed il presidente ha fatto leva proprio su questo in un primo incontro.

Vuole blindare il calciatore a tutti i costi ed è pronto anche a ridiscutere il contratto dopo appena un anno, magari eliminando o aumentando la clausola e ritoccando l’ingaggio. Mosse che dovranno essere convincenti per tenere ancorato il numero 20 alla Fiorentina.

Fiorentina, caccia al vice bomber: due i nomi

In casa viola c’è ottimismo sulla permanenza del bomber, anche se molto dipenderà anche dalla qualificazione alle coppe europee o meno della squadra viola. Al momento la Fiorentina è settima in classifica con 62 punti, tre in meno della Lazio. Ciò significa che i Viola dovranno necessariamente vincere contro l’Udinese e sperare che la Lazio perda contro il Lecce.

In caso di arrivo a pari punti, infatti, i viola sono in vantaggio negli scontri diretti con i biancocelesti (doppia vittoria per 2-1) ed andranno quindi in Conference League. La Fiorentina, intanto, lavora alacremente per rinforzare la rosa e trovare un vice Kean. Senza il bomber, infatti, le sue riserve – Beltran su tutti – non hanno dimostrato peso specifico offensivo.

Da qui l’idea di cercare un altro bomber, con due nomi al vaglio. In primis Krstovic del Lecce, bomber seguito anche da altri top club della Serie A, Juve su tutti. Decisamente più abbordabile Sphendi, attaccante del Cesena.