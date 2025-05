Moise Kean, quale futuro: il Napoli lo vuole ma un gesto può cambiare tutto

Moise Kean torna in campo contro il Betis Siviglia ma il suo futuro è un’incognita: il Napoli lo vuole ma un gesto può cambiare la svolta definitiva

Due gare saltate, contro Cagliari ed Empoli, un’assenza pesante che però la Fiorentina ha saputo assorbire ala perfezione. Sono infatti arrivate due vittorie – entrambe per 2-1 – fondamentali per proseguire nel sogno Champions League della squadra viola. Ottavo posto con 59 punti, tre in meno della Juventus quarta ed il grande obiettivo da poter raggiungere ancora.

Ora, però, serve il contributo della stella più splendente a Firenze, quel Moise Kean che a suon di gol ha spinto la Fiorentina in alto, sia in Serie A che in Conference League. E, a proposito delle coppe, Palladino lo getta subito nella mischia perché la semifinale con il Betis Siviglia è appuntamento importante ed imperdibile.

Il bomber – vice capocannoniere del campionato – è pronto fin da subito a ripagare la squadra, a tornare ad essere più decisivo che mai. D’altronde il rush finale è ad altissima intensità. Dopo il Betis in Conference, infatti, lo scontro diretto con la Roma che potrebbe essere decisivo in chiave Champions, poi il ritorno della semifinale con il club andaluso e Venezia, Bologna (altro scontro diretto) ed Udinese a chiudere il campionato sperando di poter inserire in calendario anche la finale di coppa.

Kean, 20 gol in stagione e Conte lo vuole: costa 52 milioni

Chiudere la stagione al meglio è l’obiettivo del bomber e del club, poi solo in estate si parlerà del futuro. La stagione sfavillante del centravanti – 17 gol in campionato, 23 in stagione con la maglia viola – ha attirato gli sguardi delle big italiane ed europee. D’altronde nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, quasi irrisoria per un centravanti con le sue caratteristiche.

Il Napoli è una delle formazioni maggiormente interessate al centravanti viola. In vista della prossima stagione serve un alter ego di Lukaku e l’ex Juve ha le caratteristiche ideali per sostituire il belga. Manna sta già lavorando anche perché vuole regalare una squadra di livello ad Antonio Conte, situazione imprescindibile per convincerlo a restare.

E gli azzurri hanno le possibilità economiche per versare alla Fiorentina l’intero importo della clausola e regalare al classe 2000 una stagione da protagonista in Serie A e Champions League.

Il gesto che può cambiare il futuro: arriva la svolta?

Non è però escluso che alla fine possa davvero andare al Napoli. La Fiorentina, però, è pronta a correre ai ripari. Commisso in persona lo sta coccolando dagli States: l’ha chiamato in queste settimane difficili e gli ha anche spiegato la volontà del club di rinnovargli il contratto abolendo la clausola di rescissione.

Un attestato di stima nei confronti del bomber che sembra abbia trovato a Firenze l’ambiente ideale per esprimersi al meglio. E quanto accaduto negli ultimi giorni potrebbe avere un peso non indifferente nella scelta del calciatore. Kean ha saltato le ultime due per problemi famigliari e la Fiorentina gli ha mostrato vicinanza ed affetto.

La dirigenza ed i compagni l’hanno aspettato e fatto sentire importante, anche con messaggi belli nei suoi confronti, senza dimenticare lo stesso Commisso. Ed il gesto del club viola è stato sicuramente apprezzato dal bomber che potrebbe decidere di restare a Firenze anche nella prossima stagione.