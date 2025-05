Inter, Inzaghi ci pensa sul serio: le cifre dell’Al Hilal sono stratosferiche – ESCLUSIVA

Una domenica diversa per i tifosi nerazzurri: il futuro di Inzaghi è un punto interrogativo. Un’offerta stratosferica dall’Arabia lo tenta sul serio. L’Inter guarda, aspetta, trattiene il fiato

Simone Inzaghi ha squarciato la domenica dei tifosi interisti, con una notizia che è venuta fuori oggi ma che, in realtà, bolle in pentola da un po’. Non è la classica voce buttata lì, no. È qualcosa che si sta muovendo davvero, sottotraccia, ma con un peso enorme.

C’è la finale di Champions League da giocare. Un traguardo enorme, uno di quelli che di solito occupano ogni centimetro della testa di un allenatore, ogni fibra, ogni ansia. Ma qui il punto è che, a prescindere dal risultato, il futuro di Inzaghi e dell’Inter potrebbe separarsi. E il motivo ha un nome preciso: Al Hilal.

Marotta è stato chiaro più volte: l’intenzione della società era quella di sedersi al tavolo, appena finita la stagione, per discutere del rinnovo. Un aumento c’era già in programma, insieme a un progetto ambizioso per il mercato. Insomma, non era prevista una rottura, anzi, nonostante i mugugni di una parte di tifoseria che non era soddisfatta dell’operato dell’allenatore, tanto da lanciare l’hashtag #InzaghiOut su X.

Ma c’è un però. Inzaghi, anche prima della chiamata araba, non era del tutto convinto. Guardava alla Premier, magari a un’esperienza nuova. Era attento ai movimenti in Europa. E adesso, con l’Al Hilal che bussa forte, le tentazioni si sono moltiplicate.

Le cifre di Inzaghi all’Al Hilal: una proposta difficile da rifiutare

L’Al Hilal, la squadra che ha già strappato Koulibaly e Milinkovic-Savic all’Europa, ha deciso di fare sul serio. Secondo le notizie raccolte dalla nostra redazione, il club arabo ha sciolto le riserve e ha messo sul tavolo un’offerta che fa tremare le gambe: 25 milioni di euro a stagione, bonus alla firma pesantissimo, benefit di ogni genere. È una cifra che va oltre la logica del calcio europeo. È uno di quei numeri che non puoi scrollarti di dosso con una risata.

Ecco perché Inzaghi, che finora si era detto concentrato solo sull’Inter e sul presente, adesso sta vacillando. Ci pensa sul serio, perché davanti a proposte del genere non si può restare indifferenti.

Secondo quanto ci risulta, l’offerta è molto ben precisa e dettagliata e non ha lasciato nulla a caso. I 25 milioni non sono una cifra sparata a caso, sono parte di un piano che l’Al Hilal ha già messo in moto. Il club, che ha chiuso secondo in campionato, ha tutta l’intenzione di rilanciare. Vogliono dominare, vogliono diventare una macchina da guerra, e per farlo vogliono Simone Inzaghi.

Per il tecnico piacentino, è un bivio vero. Restare all’Inter, continuare un percorso costruito mattone dopo mattone, oppure cedere al fascino di una nuova avventura, fatta di sfide diverse e, inutile negarlo, di soldi impensabili.

Inzaghi non ha ancora deciso. Questo va detto chiaramente. Ma sta pensando, eccome. Sa che il mercato sarà movimentato, sa che le occasioni non mancheranno. Ma sa anche che un’offerta come quella araba potrebbe non ripassare più. E allora, in mezzo a tutto questo, l’Inter osserva. Marotta spera ancora, i tifosi attendono, ma la sensazione è che la prossima mossa sia tutta nelle mani del tecnico. Una scelta che non è solo contrattuale. È una scelta di vita.