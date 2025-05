Theo Hernandez, futuro deciso: il nuovo ds Tare e quella proposta che può cambiare tutto

Igli Tare è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan e già lavora per la prossima stagione: il terzino francese è uno dei casi da risolvere

Hai mai avuto la sensazione che qualcosa stia per cambiare radicalmente, ma non sai ancora se in meglio o in peggio? I tifosi del Milan la conoscono bene, soprattutto in questi giorni. Dopo una stagione chiusa con l’amara ottava posizione e l’esclusione dalle coppe europee, il club rossonero ha ufficializzato un primo passo importante: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo.

E da lui ci si aspetta molto più di un semplice riassetto. Tocca a lui mettere mano a una rosa che ha perso identità e mordente. E tra i primi nomi sul tavolo c’è proprio quello di Theo Hernandez.

Conceição ai saluti: prima l’allenatore, poi il mercato

Prima ancora di parlare di colpi in entrata o di grandi cessioni, in casa Milan bisogna risolvere un altro nodo cruciale: Sergio Conceição non sarà l’allenatore del nuovo corso. Il tecnico portoghese, che sembrava vicino alla panchina rossonera, ha comunicato la sua volontà di non proseguire con il progetto.

La ricerca di un nuovo mister è quindi ripartita da zero. Solo dopo si parlerà seriamente di rinforzi, ma intanto restano tante le situazioni delicate da risolvere: da Mike Maignan, per cui non è ancora arrivata la proposta di rinnovo, a Rafael Leão fino ad arrivare, ovviamente, a Theo.

18 milioni all’anno: la tentazione araba per Theo Hernandez

Uno degli snodi più caldi riguarda proprio Theo Hernandez. Dopo una stagione opaca, segnata anche da panchine pesanti come quella contro il Monza, il terzino francese si trova davanti a un bivio importante. Il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, sembra essersi arenato.

E nel frattempo, secondo fonti spagnole, l’entourage del giocatore avrebbe sondato senza successo la possibilità di un ritorno al Real Madrid. Ma il vero pericolo, ora, arriva da lontano: l’Arabia Saudita. Club come Al-Hilal e Al-Nassr sarebbero pronti a offrire cifre monstre, fino a 18 milioni di euro netti all’anno. Una proposta difficile da ignorare, anche per chi ha sempre detto di voler restare.

Il messaggio di Theo che fa sognare i tifosi

Eppure, nonostante le voci e i milioni in ballo, qualcosa ha riacceso la speranza tra i supporter rossoneri. Poche ore dopo l’ultima di campionato, Theo ha pubblicato un post su X (ex Twitter) che ha fatto il giro dei social: “Finisce una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi”.

Finisce una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare l’@acmilan nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco. ❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/zTIwoyy4df — Theo Hernandez (@TheoHernandez) May 26, 2025

“Ora – ha proseguito – bisogna rialzarsi e riportare il Milan nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco”. Parole semplici, ma che suonano come una dichiarazione d’intenti. Vuole davvero rimanere al Milan?

La verità è che, se da una parte c’è un legame ancora vivo con la piazza, dall’altra pesano le dinamiche economiche e il nuovo corso che Tare vuole imprimere al club. Se Theo vorrà davvero restare, servirà un nuovo accordo contrattuale a breve, per evitare che il 2026 si trasformi in un addio a parametro zero. Il colloquio con Tare potrebbe essere decisivo.

Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma le prime manovre stanno già svelando un’estate rovente. Theo Hernandez rappresenta molto più di un semplice giocatore: è un simbolo di quello che il Milan è stato e di ciò che potrebbe (o non potrebbe più) essere. Lascerà Milano o diventerà una colonna del nuovo progetto? La risposta, forse, è più vicina di quanto pensiamo.