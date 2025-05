Conte ha firmato: adesso vale un sacco di soldi

Napoli celebra un uomo che ha lasciato il segno, al di là di ogni risultato. Oggetti e ricordi legati a lui oggi brillano di un valore inatteso. La città vive ancora immersa nella sua Conte-mania

Il campionato è appena terminato con il trionfo del Napoli e di Antonio Conte, e naturalmente in città è scoppiata la Conte-mania. La festa scudetto di ieri, con il pullman che ha filato per le vie di Napoli, ha visto i tifosi gridare a gran voce al tecnico salentino di restare in azzurro. Anche se lui, ormai, sembra aver deciso di andar via.

Sono giorni strani per Conte. Giorni di riflessioni, di tentazioni, di messaggi che arrivano da ogni parte. Da un lato c’è Aurelio De Laurentiis che sta provando a fare di tutto per trattenerlo. Dall’altro lato ci sono la sua famiglia, i suoi amici, quelli che gli parlano all’orecchio, come Lele Oriali, come il suo fedelissimo Romelu Lukaku. E poi c’è la Juventus. Anzi: la chiamata di casa. Perché è inutile girarci intorno, lui Torino ce l’ha sempre avuta nel cuore, e l’idea di tornare in bianconero lo tenta più di quanto lasci trapelare.

Ma poco importa, alla fine. Perché i tifosi del Napoli adesso stravedono per lui e continueranno a farlo anche se dovesse decidere di andar via. Conte ha conquistato Napoli. Non solo lo scudetto, ma proprio l’anima della città. E quando succede questo, quando un personaggio entra così a fondo nella memoria collettiva, tutto quello che lo riguarda inizia a valere di più.

Cimeli a peso d’oro: un pallone autografato da Conte vale tantissimo

Prendiamo un esempio concreto. Su eBay si stanno già moltiplicando gli annunci di cimeli legati a Conte e ai protagonisti di questo scudetto storico. Uno su tutti ha fatto il giro dei gruppi di tifosi: un pallone ufficiale della Serie A, autografato dall’allenatore del quarto scudetto. Prezzo richiesto? Duemila euro.

Per rendersi conto del salto, basta pensare che lo stesso pallone senza firme costa poco più di cento euro. Qui il valore è stato moltiplicato per venti. Non per magia, ma perché a Napoli, oggi, ogni cosa che tocca il nome di Conte si trasforma in una sorta di reliquia.

Vedremo se il venditore riuscirà a piazzare questo pallone e a portarsi a casa un bel gruzzoletto. Magari sì, magari no. Ma il punto non è nemmeno quello. Il punto è che la Contemania spopola, e non si ferma davanti a niente. Sciarpe, magliette, foto, autografi: tutto ciò che ha a che fare con questo scudetto e con il suo condottiero è diventato oro.

Napoli non dimenticherà mai quello che Conte ha fatto. Anche se partirà. Anche se accetterà la corte della Juventus. Anche se cambierà bandiera. Perché certe imprese restano scolpite, e fanno storia a sé. Alla fine, più del pallone firmato e del prezzo su eBay, resta l’immagine di un uomo che ha saputo conquistare una città intera. Che ora vale un sacco di soldi, certo. Ma che, soprattutto, vale una pagina immortale nel cuore di Napoli.