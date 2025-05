Napoli, torna la numero 10: ecco a chi è stata assegnata

Una maglia leggendaria torna protagonista, ma non come ci si aspetta. Il Napoli regala emozioni fuori dal campo, mentre il futuro si riempie di volti e numeri pronti a lasciare il segno

Lo scudetto ha dato il via alla festa, ma dopo la festa è il momento di pensare alla prossima stagione. E mai come quest’anno il Napoli è tornato a sognare forte. Il merito è dei rumors di mercato venuti fuori negli ultimi giorni, quelli che fanno alzare le antenne a tifosi e addetti ai lavori.

In città si respira un’aria elettrica, un misto di entusiasmo e attesa, come se tutti sapessero che sta per succedere qualcosa di grosso. C’è un nome che rimbalza da giorni e che ha fatto battere il cuore a molti: Kevin De Bruyne. Un nome pesante, di quelli che quando arrivano spostano equilibri e cambiano prospettive.

Le parole del presidente De Laurentiis non hanno lasciato spazio a dubbi: l’affare è in chiusura. Il giocatore è pronto, si parla di una villa già acquistata e dettagli logistici da sistemare. Ormai manca solo una firma. E a quel punto sarà ufficiale: il Napoli si candiderà sul serio a tornare in corsa per i titoli che contano.

La cosa curiosa è che, mentre tutti parlano di mercato e rinforzi, la squadra ha appena vissuto un momento lontano dai riflettori, ma di enorme significato.

Un regalo inatteso: la maglia numero 10 a Papa Leone XIV

Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un incontro particolare. Non un incontro di campo, né una conferenza stampa, né un evento mediatico. Un momento più intimo, più carico di simboli. I calciatori azzurri, insieme allo staff e alla dirigenza, hanno fatto visita al nuovo Papa, Leone XIV.

Un gesto che va oltre la religione, tocca il senso di comunità, di identità. Il Pontefice ha accolto la delegazione, ha parlato con loro del valore della squadra, della responsabilità di rappresentare una città intera, del peso e della bellezza di giocare per qualcosa di più grande. Un momento di riflessione, ma anche di festa. Perché il Napoli, a sua volta, ha portato un regalo speciale.

Una maglia azzurra, con sopra stampato il numero 10 e le firme di tutti i giocatori.

Chi conosce Napoli sa bene cosa significa il numero 10. È il numero di Diego Armando Maradona, il simbolo eterno, il fuoriclasse, il mito che ha fatto innamorare una città e un popolo. Un numero che non è mai più stato assegnato, perché certe leggende non si toccano. Ma stavolta, simbolicamente, quel 10 ha preso una strada diversa.

Il regalo al Papa, in fondo, è anche un modo per dire che quel numero continua a vivere, anche fuori dal campo. Un numero speciale per una figura speciale. E intanto, mentre il Napoli celebra un momento così significativo, c’è un altro numero che si prepara a tornare protagonista.

Il numero 17, tra passato e futuro

Il 17, a Napoli, ha un significato tutto suo. È stato il numero di Marek Hamsik, lo storico capitano, l’uomo delle battaglie e dei record, che proprio in questi giorni si prepara a dire ufficialmente addio al calcio giocato. Un numero che evoca leadership, classe, fedeltà. E che, guarda caso, è anche il numero preferito del grande colpo di mercato che sta per arrivare.

Sì, perché se tutto andrà come previsto, il Napoli avrà un nuovo 17 in campo. Kevin De Bruyne, infatti, ha sempre avuto questo numero, e tutto lascia pensare che lo prenderà anche a Napoli. Un giocatore capace di spostare gli equilibri, di accendere la fantasia, di portare nuova linfa a una squadra che vuole tornare a sognare.

Alla fine, tra simboli, numeri e scelte di cuore, il Napoli sta costruendo una storia che va ben oltre i titoli. Una storia di orgoglio, di identità e di ambizione. E questa estate, lo sanno tutti, non sarà una estate come le altre.