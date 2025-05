Ribaltone Atalanta, Gasperini saluta e spariglia le carte: come cambia il mercato allenatori

Gian Piero Gasperini può salutare la squadra nerazzurra: clamoroso ribaltone dopo l’ultima riunione, cambia il mercato allenatori

Il mercato, si sa, è imprevedibile. Può accadere di tutto e di più e fino alle firme nulla è scontato. Guai, anzi, a darlo per fatto. Nelle ultime stagioni, però, anche un altro mercato, decisamente parallelo a quello dei calciatori, sta regalando gli stessi colpi di scena, se non di più. Ci riferiamo a quello degli allenatori, lì dove sta accadendo pressocché di tutto.

La stagione si è conclusa appena due giorni fa ma è in atto un vero e proprio terremoto per quanto riguarda le panchine. Antonio Conte, giusto per partire dall’allenatore Campione d’Italia, è più vicino all’addio, con la Juventus che lo aspetta a braccia aperte alla Continassa. Gli azzurri, però, non potrebbero essere gli unici a cambiare. Anzi, per uno strano scherzo del destino, le prime cinque in classifica potrebbero cambiare guida tecnica.

Inzaghi è tentato dall’Arabia Saudita e da un contratto milionario ma la notizia dell’ultim’ora è il possibile addio di Gian Piero Gasperini. La crisi del nono anno si fa sentire a Bergamo, con l’allenatore che starebbe vagliando la clamorosa opzione. Già nei mesi scorsi si era profilata questa possibilità, soprattutto all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League con lo sfogo del tecnico e sulla volontà di non rinnovare.

Gasperini, fumata nera dopo la riunione: cosa sta accadendo

Gasperini, però, aveva ricomposto la frattura con la dirigenza, fino ad aprire ad una possibile prosecuzione del rapporto. Ed invece nell’incontro odierno, c’è stata una fumata nera tra le parti. A Zingonia Antonio e Luca Percassi con il ds Tony D’Amico e Stephen Pagliuca, il chairman del club.

Ebbene, i cinque hanno rivissuto gli ultimi nove anni insieme ed hanno aperto anche ad una possibile separazione in estate a causa della mancanza di nuovi stimoli nel proseguire insieme l’avventura. Nella riunione andata in scena è emersa questa possibilità, il tutto senza alcun tipo di frattura tra le parti.

Insomma, solo un addio tra le parti dopo tanti successi insieme, con l’Europa League della scorsa stagione storico trionfo per gli orobici. Ed in vista della prossima stagione chi potrà sedersi sulla panchina dell’Atalanta? Una domanda al momento senza risposta, perché i nerazzurri non si aspettavano di certo un epilogo del genere. E non è escluso che Thiago Motta, a questo punto, possa ritornare in auge essendo un tecnico molto apprezzato a Bergamo e dintorni.

Gasperini, quale futuro: due club pronti a contenderselo

L’addio eventuale di Gasperini, però, riscrive nuovamente la situazione allenatori. In settimana la decisione definitiva e la Roma è pronta ad approfittarne: i giallorossi cercano un tecnico di esperienza ed in grado di lavorare con i giovani e Gasperini rispecchia perfettamente tutte queste qualità.

Roma in pole a quel punto ma non solo. Anche il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore e sarebbe più che interessato a Gasp. I rossoneri sono pronti ad aprire un nuovo ciclo e Tare guarda con attenzione a ciò che accade a Zingonia, pronto ad entrare a gamba tesa.