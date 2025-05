Moise Kean, arriva il retroscena sul suo futuro: una svolta che cambia tutto

La Fiorentina è in ansia per il futuro del suo centravanti: la clausola rescissoria non fa dormire sonni tranquilli ma c’è una svolta clamorosa dettata da un retroscena

Alzi la mano chi si aspettava una stagione così sfavillante da parte di Moise Kean. Probabilmente nessuno, nemmeno il più ottimista dei tifosi della Fiorentina. Anzi, in molti sicuramente hanno storto il naso al momento dell’acquisto: ben 18 milioni di euro sborsati alla Juventus per un centravanti reduce da zero gol in campionato.

Insomma, non proprio la migliore delle notizie per i tifosi viola, alla ricerca di un bomber affidabile. Invece la scommessa di Commisso si è rivelata più che vincente. Kean è stato fondamentale nel cammino della Viola concluosi con la qualificazione alla prossima edizione della Conference League strappata all’ultima giornata alla Lazio.

Kean a Firenze ha trovato il suo ambiente ideale, Palladino l’ha messo nelle migliori condizioni per esprimersi ed il bomber l’ha ripagato. Prestazioni scintillanti tanto da riconquistare la maglia della Nazionale, in stagione 25 gol e tre assist in 44 presenze ed il secondo posto nella classifica marcatori della Serie A alle spalle di Retegui.

Kean, nodo clausola: Commisso “avvisa” tutti, la posizione del patron

A Firenze, ora, fanno decisamente gli scongiuri. Nei confronti dell’attaccante è partita una sorta di campagna, di opera di convincimento per non abbandonare la squadra viola. A Cagliari c’è stato un primo incontro tra l’attaccante, il patron Commisso ed il ds Pradè oltre ad Alessandro Ferrari: nell’occasione è stata ribadita al centravanti la posizione del club viola, mettendo sul piatto anche la volontà di rinnovare il contratto adeguandolo per eliminare la clausola di rescissione.

Già, la postilla, quella che fa tremare il mondo viola. L’unica strada percorribile per strapparlo alla formazione viola. Appena 52 milioni per ingaggiarlo, un valore che sembrava altissimo ma che invece ora preoccupa non poco. Ciò nonostante, c’è solo una finestra in cui si può esercitare, dal 1° al 15 luglio.

Una sorta di monito alle pretendenti: o sarà esercitata in questo lasso di tempo oppure Kean resterà a Firenze, considerato come Commisso non abbia alcuna intenzione di cedere il calciatore, tantomeno sedersi al tavolo delle trattative come ribadito al bomber.

Moise Kean, quale futuro? C’è una doppia opzione

Una posizione, quella della Fiorentina, evidenziata anche dal ds Pradè nella consueta conferenza stampa di fine stagione. Ma dove potrebbe finire Kean? Non tutti i club possono permettersi di spendere quella cifra sul mercato. In Italia solo il Napoli ha un’ampia disponibilità economica ma al momento il club azzurro ha virato con decisione su Jonathan David, con la chiusura dell’affare sempre più vicina.

Ecco perché in caso di addio è facile immaginare come il futuro del classe 2000 possa essere lontano dall’Italia. In Premier League, torneo che ha già giocato, Arsenal e Manchester United sono alla ricerca di un centravanti e Kean, ad un prezzo così esiguo per le casse dei club inglesi, sarebbe certamente un vero affare.

Non solo Inghilterra, però, perché anche in Liga l’Atletico Madrid potrebbe farci più di un pensierino, con i colchoneros che già nel gennaio 2024 erano vicini ad acquistarlo. Chissà che la prossima estate possa essere quella giusta per il matrimonio. Kean deve decidere, un popolo intero attende con il fiato sospeso.