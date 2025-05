Finale Champions e poi l’effetto domino: Inzaghi blocca il valzer degli allenatori

Il calcio italiano è in stand-by, bloccato su un unico punto d’incrocio. Ogni scelta dipende dalla mossa successiva, come in un grande gioco d’attese. E parte tutto da Simone Inzaghi

Tutto fermo, tutto bloccato. È un momento molto particolare della stagione di Serie A. Il campionato è finito, le squadre sono già (quasi tutte) in vacanza, eppure si respira una strana tensione. Perché non si può ancora pensare davvero alla prossima stagione. Serve un tassello fondamentale, e in molti casi non c’è ancora: l’allenatore.

Ovviamente per l’Inter è normale: sabato gioca la finale di Champions League, è chiaro che ogni decisione è rimandata a dopo. Ma per gli altri? Per Napoli, Juventus, Milan, Roma? Per loro, il fatto di dover aspettare l’Inter è quasi paradossale. Eppure è così. Il futuro delle altre big italiane è appeso a quello dei nerazzurri.

Il futuro di Simone Inzaghi è il primo tassello. Lunedì, massimo martedì, si siederà con Marotta. Decideranno insieme: si va avanti o ci si ferma qui? Inzaghi ha sul piatto un’offerta irreale dall’Arabia Saudita. È tentato, molto. E l’Inter, se lui parte, deve capire in fretta chi prendere.

Il nome più caldo è Massimiliano Allegri. Non è una novità: Allegri e Marotta si conoscono bene, hanno già parlato mesi fa. Ma Allegri non ha fretta. Aspetta l’Inter, certo, ma tiene d’occhio anche Napoli, là dove c’è una situazione totalmente in divenire.

Conte, il pressing e il Napoli che blocca la Juve

Antonio Conte sembrava già deciso a lasciare Napoli. Ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. De Laurentiis lo sta pressando, la famiglia pure, Lele Oriali e Lukaku lo vorrebbero ancora in panchina. E Conte, che aveva la valigia pronta, adesso è combattuto, ed è molto – molto – tentato di restare in sella.

Se resta, la Juve è bloccata. Se parte per Torino, il Napoli deve muoversi. E la prima opzione, guarda un po’, è proprio Allegri. Ma Allegri aspetta l’Inter. Capito il domino? Uno ferma l’altro, che ferma un altro ancora. E tutti, alla fine, aspettano Inzaghi.

Se il Napoli dovesse restare senza allenatore, partirebbe la caccia a Vincenzo Italiano, oggi al Bologna, o a Gian Piero Gasperini che sta per lasciare l’Atalanta. Due imprese complicatissime, per non dire disperate: Italiano ha ormai deciso di rinnovare col Bologna, Gasp sta per accettare la Roma, ma qui attenzione alla Juve se non dovesse prendere Conte. E l’Atalanta? Probabilmente va su Palladino, dimessosi a sorpresa dalla Fiorentina, che nel frattempo prenderebbe De Rossi.

E intanto? Il Milan non ha ancora deciso chi sarà il nuovo tecnico: a questo proposito c’è anche qui un’idea per un possibile ritorno di Allegri, che ha solo l’imbarazzo della scelta. La Roma ha una lista ma non ha ancora scelto, anche se tutto sembra condurre a Gasperini. La Lazio probabilmente cambierà, visto il fallimento della corsa europea con Marco Baroni. Insomma, il quadro è fermo. Tutti fermi, a guardare Milano.

Questa settimana e la prossima saranno decisive. Il calcio italiano aspetta solo il primo passo, il primo sì o no. Poi, finalmente, si potrà dire: che il valzer abbia inizio. E sarà un valzer capace di cambiare la faccia a mezza Serie A.