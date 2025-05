Theo Hernandez, incontro decisivo a Casa Milan: svelato il futuro del terzino

Il terzino francese è uno dei casi in rossonero: il nuovo ds Tare ha incontrato l’agente, ecco cosa hanno deciso

Theo Hernandez è stato nelle ultime stagioni uno dei calciatori principali del Milan. Prestazioni da top player assoluto che l’hanno trasformato ben presto in uno dei migliori terzini sinistri non solo d’Italia, ma d’Europa ed implicitamente del mondo. Gol ed assist senza soluzione di continuità uniti ad una difesa sempre attenta e puntuale.

Insomma, un terzino che tutti vorrebbero. Ed infatti a Madrid per un determinato periodo si saranno anche mangiati le mani per la sua cessione mentre a Monaco guardavano con interesse al numero 19, alle prese con un Davies afflitto dai mal di pancia direzione Madrid. E, manco a dirlo, la valutazione ha raggiunto anche vette clamorose, quelle riservate ai bomber tanto per intenderci.

Poi, però, la flessione imponente, una sorta di caduta a picco quasi. Theo nell’ultima stagione è stato spesso tra i peggiori in campo, apparso svogliato e distratto, soprattutto in fase difensiva. Molti i gol incassati li ha proprio lui sulla coscienza e si è fatto notare spesso per i comportamenti fuori dal campo oppure gli atteggiamenti sul rettangolo di gioco, vedi ammutinamento suo e di Leao contro la Lazio.

Theo Hernandez, l’offerta del Como a gennaio e la posizione del Milan

La situazione non è cambiata passando da Fonseca a Conceiçao tanto che il Milan, nel mese di gennaio, aveva pensato alla cessione. L’offerta del Como da 50 milioni di euro era stata accettata ma il francese ha declinato la proposta. Stessa decisione per quanto riguarda la faraonica offerta arrivata dall’Arabia Saudita.

E così Theo è rimasto a Milano e solo il cambio modulo adottato dal tecnico lusitano, con Theo spostato a tutta fascia e con compiti prettamente offensivi ha un po’ risollevato le sue prestazioni. La situazione relativa al contratto, però, non è stata risolta. Il suo accordo con il Milan è in scadenza nel giugno del 2026 ed al momento da Casa Milan non sono arrivate notizie circa il rinnovo, anzi.

La dirigenza rossonera sta perfino valutando la possibilità di cedere il cursore transalpino sia per un contratto in scadenza a breve termine che per le prestazioni non più soddisfacenti la dirigenza e l’ambiente tecnico. Manuel Garcia Quilon, agente del terzino, è così piombato a Casa Milan per un primo colloquio con Igli Tare e capire meglio le dinamiche e le volontà del club.

Theo, ecco quale sarà il suo futuro: presa la decisione definitiva

Il Milan ha spiegato al potente agente di essere disposto a cedere il calciatore e pronto ad ascoltare proposte. Una doccia fredda per il terzino? Chissà. Theo considera Milano una seconda casa ma probabilmente anche lui è in cerca di nuovi stimoli e lasciare un Milan senza le coppe potrebbe essere la mossa giusta.

Al momento, quindi, nessun rinnovo né apertura ad una trattativa con l’Al Hilal che presto presenterà una prima offerta ufficiale al club. Per il momento è arrivata agli agenti del francese una proposta da 18 milioni di euro netti l’anno d’ingaggio in attesa che il calciatore possa rispondere.

Se sembra ormai chiaro come Theo sia sul mercato, resta solo da capire se accetterà la proposta araba oppure cercherà ancora un club in Europa dopo essersi offerto senza esito alcuno al Real Madrid.