Frattesi, il retroscena durante PSG-Inter che lo allontana dai nerazzurri: può restare in Serie A

Il centrocampista nerazzurro sarebbe diventato protagonista di un retroscena durante la finale di Champions, che lo avvicinerebbe a un addio

La disfatta in finale di Champions League contro il PSG, lascerà degli strascichi importanti sul futuro dell’Inter. Una figuraccia storica, che andrà analizzata attentamente anche tra i protagonisti. Impensabile alla vigilia un risultato di questo tipo, che porterà a uno scossone pesante anche per il calciomercato.

Non solo per la sessione che incomincerà il prossimo 1 luglio, ma anche per quella speciale che ha avuto inizio oggi e che durerà per le prossime due settimane. Tra i possibili protagonisti, ci potrebbe essere anche Davide Frattesi, il cui futuro in nerazzurro inizia a vacillare e non poco. A rendere ancor più complicata una permanenza, un retroscena emerso dalla nefasta serata di ieri.

Frattesi e lo sfogo con Inzaghi: Conte lo vuole al Napoli

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, al termine della finale Davide Frattesi avrebbe avuto un colloquio con Simone Inzaghi. Si sarebbe trattato di un confronto molto bene, uno sfogo ricco di amarezza, tristezza e un pizzo di rabbia.

Il centrocampista avrebbe domandato al proprio allenatore come mai avesse scelto di non farlo entrare mai in campo, specialmente sul risultato di 2-0 nel corso del secondo tempo. Prima, dunque, che i parigini dilagassero in meno di mezz’ora nel finale.

Poca fiducia da parte di Simone Inzaghi nei confronti dell’eroe delle partite contro Bayern Monaco e Barcellona? Una scarsa considerazione per la finalissima, nonostante a quella partita l’Inter l’abbia portata anche lui. Le sue reti nel finale contro i tedeschi e ai supplementari contro gli spagnoli, hanno contribuito pesantemente alla serata di ieri.

Niente da fare, invece, Frattesi non è sceso in campo. Una decisione che lo allontanerebbe ulteriormente dall’Inter. Se Simone Inzaghi dovesse restare, la percentuale di addio del giocatore è altissima, con Antonio Conte che lo aspetterebbe al Napoli. Le sue incursioni si sposerebbero perfettamente con il gioco del tecnico salentino, che lo schiererebbe come alternativa a McTominay o De Bruyne.

Se invece Inzaghi dovesse lasciare l’Inter, andranno analizzate le dinamiche del nuovo allenatore. In primis bisognerà scoprire di chi si tratta e, solo in un secondo momento, capire la sua volontà. Se per il nuovo tecnico Frattesi sarà importante, allora potrà anche rimanere, altrimenti la cessione diventerà definitiva.