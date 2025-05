Napoli, Anguissa come Osimhen e Conte corre ai ripari: è sfida a tre

Napoli, Anguissa potrebbe percorrere la stessa strada di Victor Osimhen: Antonio Conte corre ai ripari e sceglie il sostituto

Sei gol e quattro assist in 32 gare di Serie A. La miglior stagione di André-Frank Anguissa in Serie A, merito di Antonio Conte e del nuovo ruolo disegnato per lui in campo. Se in apparenza il camerunense continua a giocare mezz’ala in un centrocampo a tre – con varianti da interno se la mediana passa a due – sono cambiati i movimenti del numero 99.

Difesa ed attacco senza soluzione di continuità, copertura nella porzione di campo ma anche attacco della profondità come un fine incursore, fino ad essere letale di piede e di testa, grazie al suo fisico da corazziere. Insomma, se Anguissa fin dal suo arrivo a Napoli è sempre stato imprescindibile, in questa stagione sta mostrando una nuova versione di sé, ancora più decisiva.

Ed è anche lui uno dei segreti del Napoli capolista a tre giornate dal termine. Conte ha saputo costruire una mediana di fuoco, con lui e McTominay che hanno saputo regalare gol pesantissimi alla squadra azzurra.

Anguissa, quale futuro: l’offerta che potrebbe indurlo all’addio

Il futuro di Anguissa, però, potrebbe non essere più a Napoli. Il club azzurro ha attivato l’estensione del contratto fino al 2027 ma il numero 99 potrebbe anche decidere di vivere un’altra esperienza lontano dalla Serie A. Non è un mistero che si stia guardando incontro e sarebbe anche pronto a chiedere alla società azzurra di essere ceduto qualora dovesse arrivare un’offerta di suo gradimento.

Al momento vi sono stati solo alcuni sondaggi e nulla più dai club di Premier League ma nelle ultime ore si è fatta sotto una squadra dalla Turchia, per un percorso che sarebbe simile a quello intrapreso da Osimhen lo scorso settembre. Non è il Galatasaray del nigeriano ma l’altra squadra di Istanbul, il Fenerbahce.

José Mourinho l’ha chiesto espressamente, d’altronde il tecnico lusitano già ai tempi della Roma l’avrebbe voluto in giallorosso. E chissà che stavolta non riesca nel compito.

Napoli, tripla opzione per la mediana: tutti i nomi

Il Napoli non si opporrebbe qualora il desiderio del calciatore fosse di andare altrove ma Anguissa andrebbe poi sostituito adeguatamente. E qui il ds Manna si è già messo in azione ascoltando anche le indicazioni di Antonio Conte che in qualità di tecnico manager vuole naturalmente mettere becco sulle scelte di mercato dei partenopei.

I nomi sono al momento tre, peraltro si tratta di vecchie conoscenze del club azzurro, già sui taccuini degli scout. In primis quel Davide Frattesi che all’Inter ha un ruolo sempre più di riserva. Utilizzato con il contagocce da Inzaghi e solo come alter ego di Barella – salvo in casi di emergenza – l’ex Sassuolo in estate potrebbe anche decidere di lasciare Milano e tentare una nuova esperienza altrove.

Su Frattesi, però, c’è forte anche la Roma che vede nel calciatore il profilo giusto per il centrocampo giallorosso. Ed a Trigoria c’è un altro profilo molto gradito a Conte: si tratta di Lorenzo Pellegrini, centrocampista già sondato in inverno con il Napoli a caccia di un profilo con le sue caratteristiche.

Lo scorso gennaio fu bloccato da Ranieri e chissà che stavolta i tempi non siano maturi per un suo addio. La terza opzione, invece, conduce a Ferguson, uno dei gioielli del Bologna di Italiano. Scozzese come McTominay e Gilmour, chissà che “l’aria di casa” non potrebbe indurlo a sposare il progetto azzurro. Non sarà però semplice strapparlo al Bologna, notoriamente bottega più che cara.