Milan, Allegri aspetta il suo pupillo: ma il tecnico ha già fallito

Max Allegri aspetta il suo pupillo ma intanto non è andato a buon fine un tentativo disperato: è arrivato il primo fallimento per il tecnico

Una telefonata allunga la vita. E non si tratta di chiamare i soccorsi in caso di emergenza ma di calciomercato, lì dove la tempestività conta più di ogni altra cosa. C’è da programmare il futuro ed i casa Milan non c’è tempo da perdere. I tifosi aspettano risposte anche e soprattutto dopo il fallimentare campionato appena terminato e la dirigenza non può far altro che muoversi con grande velocità.

Un primo input è arrivato con l’ingaggio di direttore sportivo ed allenatore. Igli Tare ha chiuso per Max Allegri ed è al lavoro freneticamente per provare a completare la squadra ed a rinforzarla anche seguendo i desiderata del tecnico. Intanto c’è un problema di non poco conto: bisogna far fronte agli addii eccellenti.

In primis Reijnders che ormai è diretto verso il Manchester City, con accordo chiuso a circa 75 milioni di euro. Se la perdita dell’olandese è grave nell’economia del gioco, c’è un’altra grana che riguarda i rossoneri, Mike Maignan. Il rinnovo di contratto è in una fase di stallo e così, con la scadenza nel 2026, il portiere sembra aperto a nuove esperienze, determinato a lasciare Milano.

Milan, Maignan verso la Premier: ma manca l’accordo

Il francese ha atteso per mesi una chiamata da parte del club rossonero per il rinnovo, ecco perché avrebbe deciso di virare verso altri lidi, di accettare il corteggiamento del Chelsea, con Maresca tutt’altro che soddisfatto dei suoi portieri attualmente in rosa. Un ultimo tentativo disperato di tenere il portiere a Milano lo farà Alegri.

L’allenatore ha chiesto a Tare di blindare il francese ed è pronto a chiamarlo per convincerlo a restare, con un’offerta che comprende anche la fascia da capitano oltre che la centralità del progetto ed un ruolo di leader dello spogliatoio. Tra Milan e Chelsea, peraltro, c’è anche distanza tra domanda ed offerta: la proposta di 20 milioni dei londinesi è infatti considerata insufficiente dai meneghini che ne richiedono almeno 30.

Allegri e la telefonata per il grande obiettivo: il piano di Max

L’Allegri tecnico aziendalista ha poi presentato anche un’altra richiesta al ds Tare, l’acquisto di Adrien Rabiot. Un vero e proprio pallino dell’allenatore, in grado di farlo rendere al meglio con la maglia della Juventus. I due sono in ottimi rapporti e Max conta di convincerlo a sposare il rossonero.

Certo, al momento parte da una posizione di svantaggio: l’Olympique Marsiglia disputerà la prossima edizione della Champions League e con i transalpini ha un contratto fino a giugno 2026 a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus che arrivano a 6.

Insomma, servirebbe un’offerta importante, ma la telefonata di Max potrebbe essere decisiva, a differenza di quanto potrebbe accadere con Maignan. Ed in questo caso la quota francese nel club non sarebbe toccata: uno entra, l’altro esce, rien ne va plus come direbbero Oltralpe.