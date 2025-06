Roma, Svilar saluta e va alla rivale: Gasperini ha scelto il sostituto

Mile Svilar non trova l’accordo con il club giallorosso ed intanto flirta con la rivale: pronto a salutare, Gasperini ha già trovato il sostituto

Una nuova girandola di portieri sta per prendere il via. E riguarda almeno un paio di top club italiani. Abbiamo appena messo da parte il tourbillon di allenatori, con mezza Serie A che ha cambiato guida tecnica oppure sta per farlo che un nuovo tormentone sta per prendere il via.

Dalla panchina alla porta il passo è breve. D’altronde anche il ruolo di estremo difensore è delicato, forse il più delicato in una squadra. Un numero 1 che si rispetti, forte e talentuoso, riesce a regalare alla propria squadra anche una decina di punti nell’arco dell’intero campionato. Ecco perché chi ce l’ha difficilmente se ne priva e chi è alla ricerca è pronto quasi a tutto pur di acquistarne uno.

Uno dei portieri che si è contraddistinto maggiormente nel campionato appena finito è stato senza dubbio Mile Svilar. Le sue potenzialità si erano già notate ma in questa stagione appena conclusa il nazionale serbo ha forse dimostrato di essere il migliore in Serie A in questo momento.

Il Milan cede Maignan e prende Svilar: presentata la prima offerta

Un portiere di tale levatura andrebbe blindato senza sé e senza ma eppure i giallorossi stanno incontrando più di qualche difficoltà. Al momento Svilar guadagna un milione di euro ed ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. I giallorossi, per allontanare le pretendenti, ha messo sul piatto un nuovo accordo da tre milioni, cifra distante rispetto ai quattro richiesti dall’entourage.

C’è ancora da trattare ma intanto il portiere ha incontrato un altro club. Si tratta del Milan che potrebbe perdere Mike Maignan. Il francese sembra aver messo la parola fine al ciclo rossonero. Il contratto in scadenza nel 2026 e mai rinnovato fin qui hanno convinto il portiere a lasciare la Serie A.

Su di lui, peraltro, si è mosso con decisione il Chelsea che ha già messo sul piatto 18 milioni di euro. Un trasferimento sempre più vicino che libererebbe la porta rossonera ma anche il ds Tare pronto ad andare all’assalto di Svilar. Per lui già pronto un contratto da 3,3 milioni mentre alla Roma sarà offerto come contropartita il cartellino di Saelemaekers, profilo gradito in casa giallorossa.

Roma, Gasp ha indicato il sostituto di Svilar: è un top assoluto

E la Roma? Di certo proverà a fare muro ma in caso contrario non si opporrà certo alla partenza del portiere belga naturalizzato serbo. Gasperini, tecnico aziendalista, vorrebbe da un lato tenere Svilar ma dall’altro avrebbe già individuato il profilo giusto per la sua porta.

Si tratta ovviamente di Marco Carnesecchi, portiere che proprio Gasp ha lanciato all’Atalanta nel grande calcio. L’allenatore di Grugliasco conosce benissimo le qualità dell’estremo difensore nerazzurro e si fiderebbe ciecamente di lui. Di certo ci sarebbe da convincere l’Atalanta, da sempre bottega cara ma con la giusta offerta la Roma potrebbe strappare il calciatore alla Dea e portarlo a Trigoria.