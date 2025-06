Juve, la promessa e poi la delusione: Gyökeres è furibondo

Un centravanti arrabbiato, una promessa tradita e un messaggio sui social che dice più di mille parole: il curioso caso di Viktor Gyokeres

Uno dei protagonisti di questo mercato che è appena cominciato sarà sicuramente Viktor Gyokeres. Il centravanti svedese al momento ha una sola certezza per il futuro: non sarà più un giocatore dello Sporting Lisbona. Lo ha capito lui, e l’hanno capito tutti quelli che lo seguono.

Dopo una stagione da Scarpa d’Oro solo sfiorata – “colpa” di Mbappé e del coefficiente più alto della Liga – Gyokeres sente che è il momento di alzare il livello. L’anno scorso aveva accettato il progetto portoghese con l’idea di consacrarsi. Missione compiuta. Adesso però ha 27 anni, si è consacrato, e una cosa chiara in testa: è arrivata l’ora di prendere quel treno che, se lo perdi ora, poi non torna più.

Le squadre interessate in Europa non mancano. In prima fila c’è l’Arsenal, che si muove in anticipo e con disponibilità economica diversa. La Premier resta l’opzione più probabile. Ma attenzione alla Juventus: i bianconeri ci stanno provando, eccome. C’è un piano, o almeno un’idea.

Il primo passo obbligato si chiama Dusan Vlahovic. Finché c’è lui, Gyokeres resta un’ipotesi. Non solo per il ruolo, ma soprattutto per l’ingaggio. Il serbo pesa a bilancio, e liberarsene sarebbe il via libera per investire davvero sullo svedese. A quel punto Giuntoli potrebbe sedersi a trattare sul serio. Ma la vera novità, per ora, non arriva dai campi. Arriva dai social.

Gyokeres arrabbiato con lo Sporting: il messaggio dalla bio sui social

Chi dà un’occhiata al profilo Instagram di Gyokeres nota subito una cosa: la scritta “Sporting CP” non c’è più. Solo “Atleta”. Fine. Un dettaglio per qualcuno, un segnale preciso per chi conosce le dinamiche del mercato. Dal Portogallo filtra che non è un caso. Lo svedese è infastidito, anzi deluso.

Il motivo? Una promessa non mantenuta. Lo Sporting, un anno fa, gli aveva garantito un’uscita morbida nel caso in cui fosse arrivata un’offerta da un top club. Bastavano 60 milioni, niente clausole intoccabili. Un gentlemen’s agreement, insomma. Ma adesso pare che le cose siano cambiate: i portoghesi vogliono di più. Ritrattano. Tirano la corda. E Viktor si è arrabbiato. Perché a questi livelli, non è solo una questione di soldi: è una questione di fiducia.

Certo, c’è sempre la clausola rescissoria da 100 milioni. Ma chi può permettersi una cifra del genere, cash, oggi? Anche le squadre più ricche valutano alternative. E per Gyökeres il rischio è chiaro: sentirsi intrappolato in un progetto che lui stesso considera chiuso.

Una situazione che va seguita, perché potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. O incagliarsi per settimane. La Juventus, intanto, resta spettatrice interessata, così come il Napoli che resta defilato ma sornione. Ma entrambe sanno bene che il destino del centravanti svedese dipende prima da tutto ciò che succederà a Lisbona. E poi – forse – anche da quello che accadrà a Torino.