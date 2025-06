Castro dice addio al Bologna? Trasferimento a sorpresa in Serie A

L’attaccante argentino rischia di salutare il club rossoblù per un trasferimento a sorpresa nel nostro campionato: i dettagli sull’operazione di mercato estiva

Santiago Castro è stato uno dei grandi protagonisti del Bologna di Vincenzo Italiano. Con i rossoblù è riuscito a conquistare una Coppa Italia storica e ha permesso agli emiliani di ottenere l’accesso alla prossima Europa League. La sua annata si è conclusa con 10 gol e 8 assist e ha chiaramente attirato l’attenzione di grandi squadre, anche in Italia.

Il classe 2004, che compirà 21 anni a settembre, è approdato in Serie A nel mercato di gennaio ad inizio 2024, crescendo alle spalle di Zirkzee. In pochi si sarebbero aspettati di vederlo esplodere in questa stagione, superando di gran lunga il rendimento di Dallinga, ipotizzato a inizio anno come titolarissimo. Eppure le sue prestazioni sono state così importanti, da rendere la prossima estate particolarmente bollente.

Castro nel mirino della Juve: i dettagli sulla nuova pista

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe il club di Serie A più interessato a Santiago Castro. I bianconeri sono a caccia di un attaccante, dato che perderanno Dusan Vlahovic. In attesa di conoscere anche il destino di Kolo Muani dopo il Mondiale per Club, la dirigenza juventina ha iniziato a porre le basi per il futuro.

E il futuro potrebbe corrispondere proprio al nome dell’attaccante argentino. Un’ipotesi che starebbe crescendo in queste ore e che troverebbe fondamenta nell’identikit del prossimo centravanti della Vecchia Signora. La strada porta verso giocatori giovani, che possano crescere ulteriormente e che possano rappresentare future plusvalenze per la società.

Strappare Castro al Bologna, però, sarà complicatissimo per il nuovo ds Comolli. I rossoblù non scenderanno sotto i 40 milioni di euro, tenendo bene a mente anche le richieste da parte di altri club per giocatori della rosa come Beukema, Ndoye, Lucumì e Orsolini. Di certo i rossoblù non vorranno smantellarsi e sceglieranno con cautela le mosse da compiere.

Ogni tipo di operazione è comunque rimandata al mese di luglio, dato che prima di allora la dirigenza bolognese non aprirà mai a una cessione vera e propria. Si dovrà trattare, dunque, con la Juventus che intanto osserva ancora Gyokeres e spera di riuscire a superare la concorrenza dell’Arsenal con un colpo da novanta che potrebbe cambiare le sorti del prossimo campionato.