Inter, dopo la Champions il PSG ti ruba pure il top player: pronta offerta monstre

Dopo la vittoria in Champions League il PSG potrebbe guardare proprio in casa Inter per rinforzare la rosa di Luis Enrique per la prossima stagione

Mancano pochi giorni all’inizio del Mondiale per Club, con l’Inter che debutterà contro il Monterrey mercoledì prossimo alle 3 di notte italiane. Il Mondiale in Sudamerica è l’ultima opportunità per l’Inter di conquistare un trofeo in questa stagione deludente, che ha visto i nerazzurri andare dalle stalle alle stelle nel giro di un mese, sancendo il disastro con la finale di Champions League persa a Monaco per 5-0 contro il PSG.

Adesso è tempo di pensare anche al calciomercato, e ringiovanire la rosa nerazzurra come da diktat di Oaktree, che ha sì voglia di investire, ma su giovani talenti che possano accrescere il loro valore in futuro, e non su parametri zero over 30 con ingaggio pesante. Su questo piano si pongono gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, e gli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi svincolati, e il ritorno dal prestito di Pio Esposito, che farà parte della rosa che parteciperà al Mondiale per Club.

Dopo il Mondiale però potrebbe esserci anche una cessione pesante da parte del club nerazzurro, e proprio il PSG è tra le indiziate per “fare la spesa” in casa nerazzurra.

Marcus Thuram, il PSG ci riprova? Il pagamento della clausola potrebbe cambiare tutto

Non è un mistero che il Paris-Saint Germain sia interessato a Thuram. Il club parigino aveva già provato a sondare il terreno nella scorsa estate dopo l’addio di Kylian Mbappe, e quest’anno con Gonçalo Ramos in partenza, così come Kolo Muani (in prestito alla Juve negli scorsi 6 mesi) i campioni d’Europa potrebbero tornare alla carica per il numero 9 dell’Inter.

L’acquisto di Thuram non comporterebbe alcuno stravolgimento tattico per Luis Enrique. Le sue qualità ben si sposano sia con il 4-3-3 del tecnico spagnolo, sia con un modulo a due punte come ha giocato fino a questo momento sotto la guida di Inzaghi.

Nel 4-3-3 potrebbe interpretare sia il ruolo del “falso nueve”, generando spazi per gli inserimenti di Kvaratskhelia e Douè ma all’occorrenza anche il ruolo di ala, come ha giocato al Borussia Moenchengladbach prima di reinventarsi attaccante puro all’Inter. La clausola del cartellino di Marcus Thuram è fissata a 85 milioni: se il PSG dovesse decidere di pagarla, la palla passerebbe direttamente nelle mani del calciatore.