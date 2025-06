Juve, Tudor impone la sua legge: già ultimatum a Comolli

Igor Tudor, fresco di rinnovo, ha già dato un avvertimento al dg Comolli per il mercato: alla Continassa sono già scintille

Un rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028 guadagnato sul campo ma anche perché all’orizzonte di alternative valide non ve n’erano. Igor Tudor resta così il tecnico della Juventus, centrando così l’obiettivo che si era prefissato al suo arrivo alla Continassa lo scorso marzo.

Aveva raccolto quasi le macerie di una squadra sfibrata dalla gestione Thiago Motta, fuori dalla Champions League e dai primi quattro posti in campionato. Ha imposto la sua legge ed ha centrato la quarta piazza all’ultima giornata, soffrendo contro il Venezia retrocesso.

Tanto è però bastato per restare dopo che la dirigenza aveva incassato il no di Conte in primis e poi di Gasperini. I bianconeri sono ora negli Stati Uniti per il Mondiale per club e l’obiettivo è ben figurare in una manifestazione importante soprattutto per prestigio e visibilità (e quindi sponsor e merchandising).

Nel frattempo, però, si lavora già alla prossima stagione perché in casa bianconera le priorità sono ben delineate. Si dovrà tornare a lottare per il vertice, quantomeno ad essere competitivi in Serie A. Ecco perché è necessario muoversi bene sul mercato, con il dg Comolli ingaggiato proprio per non ripetere gli stessi errori commessi da Giuntoli nelle ultime due sessioni.

Juve, cinque priorità per il mercato: Tudor elenca i nomi

Il mercato, in casa bianconera, si svilupperà anche e soprattutto secondo i diktat di Igor Tudor. Il tecnico dovrà approvare ogni operazione, sia in entrata che in uscita. L’allenatore croato cerca calciatori che siano funzionali al suo modo di giocare, un 3-4-2-1 con esterni a tutta fascia in grado di svolgere le due fasi con grande disinvoltura e due trequartisti – o seconde punte – che possano garantire gol ed assist al termina offensivo.

Da qui la rinuncia a Francisco Conceiçao, giudicato non adatto come caratteristiche al modo di giocare dell’allenatore. Prima di dedicarsi al mercato in entrata, però, Tudor ha voluto chiarire alcuni punti focali riguardante l’attuale organico. Ed il tecnico ha già spiegato al dg Comolli come vi siano alcuni calciatori imprescindibili.

Nella fattispecie sono cinque gli intoccabili su cui ha posto il veto assoluto alla cessione: in difesa Federico Gatti, Andrea Cambiaso per gli esterni, i due centrali di centrocampo Khephren Thuram e Manuel Locatelli e Kenan Yildiz. Di fatto coloro che dovranno formare la spina dorsale della nuova Juve.

Anche Vlahovic rientrerebbe tra i calciatori da non cedere ma al momento Tudor deve abdicare di fronte a situazioni contrattuali dell’attaccante serbo con il club.

Dei cinque calciatori, Gatti è ormai da mesi impegnato in un rinnovo di contratto con adeguamento ma piace anche al Napoli mentre Cambiaso è al centro di diverse voci di mercato e potrebbe essere utilizzato per fare cassa. Sono questi i due casi da risolvere alla Continassa, considerato come i due centrocampisti ed il gioiello turco sono considerati colonne del nuovo progetto.