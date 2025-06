Napoli, Manna inarrestabile: due arrivi dalla Premier League

Il ds Giovanni Manna continua imperterrito il suo lavoro: in Spagna per chiudere Juanlu, è pronto a piazzare un doppio colpo dalla Premier League

Il Napoli ha le idee ben chiare: vuole dominare l’Italia e fare bella figura in Europa. De Laurentiis è più ambizioso che mai, ha dato mandato a Manna di allestire una squadra stellare. Una promessa da mantenere anche per Antonio Conte, fatta al tecnico nella riunione in cui il salentino ha scelto di restare in azzurro.

Dalle parole ai fatti, il patron non ha certo perso tempo. E così, nonostante siano appena a metà giugno, già due i colpi ufficializzati: la stella Kevin De Bruyne, in grado di proiettare il Napoli nell’élite del calcio italiano ed europeo ed il giovane Marianucci. Due acquisti, i primi due botti – il primo, decisamente devastante – giusto per mettere in chiaro cosa ci aspetta in vista della prossima stagione.

La volontà di difendere lo scudetto è più forte che mai, così come quella di imporre la legge azzurra sull’intera Serie A. E così Manna, dopo i due colpi già definiti, è al lavoro per i prossimi obiettivi. Una trottola inesauribile, avvistato negli aeroporti di mezza Europa a trattare calciatori di ogni ruolo possibile ed immaginabile, provando ad accontentare Conte in tutto e per tutto.

In Spagna, a Siviglia, per chiudere con gli andalusi con Juanlu, un’operazione più complicata da chiudere dopo il cambio dirigenziale nella società spagnola ma su cui c’è ancora grande ottimismo, poi direzione Italia per definire Musah con il Milan, affare da 25 milioni.

Napoli, almeno tre colpi in attacco: i profili per le fasce

In casa partenopea sono ancora diversi i ruoli da sistemare. Ingaggiato Marianucci, serve ancora un altro centrale difensivo a puntellare un reparto che non dovrà più andare in sofferenza – dal punto di vista numerico – come nella scorsa stagione. Poi, ovviamente, concentrazione massima sull’attacco, con almeno due top player da ingaggiare e tre calciatori per completare il reparto.

Sono diversi i profili vagliati dal direttore sportivo di concerto con l’allenatore, calciatori funzionali alle idee di gioco di Conte. Da Kang In Lee a Zhegrova – già bloccato – fino a Lookman, il big per rinforzare le corsie laterali uscirà da questo nome, con un’attenzione maggiore proprio sul nigeriano dell’Atalanta.

Manna, però, non si ferma certo qui. Come dicevamo, sono necessari almeno due esterni e l’altro potrebbe arrivare dalla Premier League. Una vecchia conoscenza di Antonio Conte, un profilo molto gradito al salentino. Ci riferiamo a Federico Chiesa, ex Fiorentina e Juve in uscita dal Liverpool dopo una stagione disgraziata, vissuta tra infortuni e panchine a iosa.

Non solo Chiesa: un altro colpo dal Liverpool

Il classe ’97 ha deciso: addio Liverpool e ritorno in Serie A, anche per giocarsi le chance di convocazione in Nazionale nell’anno del Mondiale (ammesso che l’Italia vi partecipi). E Conte, che ha sempre avuto una predilezione per il calciatore, è pronto a fiondarsi sul ragazzo per rilanciarlo.

D’altronde Chiesa è ambidestro e può giocare su entrambe le fasce ed è senza dubbio ancora oggi uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Dal Liverpool, però, potrebbe arrivare anche un altro colpo, sempre per l’attacco. Darwin Nunez è un profilo che piace particolarmente a Conte, più di Jonathan David bloccato e poi abbandonato per volere dell’allenatore.

Reduce da appena cinque gol in 30 gare di Premier League, l’uruguaiano vuole rilanciarsi ed il tecnico salentino lo vede perfetto per agire sia come alter ego di Lukaku che come compagno di reparto in un attacco a due. Il classe ’99 vuole lasciare Liverpool e, nonostante le ricche offerte saudite, intende restare in Europa e misurarsi ancora con il grande calcio.

Il Napoli ha già avuto i primi abboccamenti ricevendo disponibilità massima dal calciatore: l’ingaggio è ampiamente alla portata e Conte già immagina i 187 centimetri di forza ed esplosività a dialogare con Lukaku ed innescati da Kevin De Bruyne.