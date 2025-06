Napoli, Lookman rischia di sfumare: ADL lo “boccia” per questo motivo

Ademola Lookman può sfumare definitivamente per il club azzurro: è il patron De Laurentiis a bocciarlo, ecco il motivo

Ben 20 gol nella stagione appena conclusa, 15 in Serie A e cinque in sette presenze di Champions League. Una stagione da incorniciare per Ademola Lookman, esterno sinistro, seconda punta, falso nueve e freccia d’attacco dell’Atalanta che ha nuovamente centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il tutto nonostante lo screzio con Gasperini dopo la gara di Champions League contro il Brugge, colpa di un rigore calciato e sbagliato dal nigeriano. Erano i giorni del grande gelo, si temeva addirittura potesse finire fuori squadra ed invece la frattura ricomposta per il bene dell’Atalanta ha permesso alla Dea di godere delle giocate e delle reti dell’esterno.

Questa appena finita, peraltro, sembra poter essere l’ultima a Bergamo per il numero 11. Già vicino al PSG lo scorso agosto, in questa sessione è il Napoli la squadra che si è mossa con maggior interesse, fino a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro.

Altro che Lookman: il ds Manna valuta altri profili

La trattativa per l’esterno va avanti ma il ds Manna valuta anche altri profili, tutti di stanza in Premier League. Dall’ultima idea relativa a Jadon Sancho di proprietà del Manchester United a Garnacho, sempre dei Red Devils fino a Chiesa desideroso di lasciare Liverpool e di tornare in Serie A.

Profili più che validi su cui il ds Giovanni Manna potrebbe affondare il colpo anche in tempi brevi, lasciando cade la pista relativa a Lookman. D’altronde se il Napoli, come detto, è disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro, l’Atalanta al momento non si schioda da quota 60, una cifra al momento nemmeno presa in considerazione dagli azzurri.

Lookman, però, potrebbe sfumare anche per un altro motivo, quasi “annunciato” dal presidente De Laurentiis. Era il 2022 ed il patron si lanciava in una esternazione eloquente che provocò anche molte polemiche. “Basta africani: o rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono da noi o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri”.

Napoli, il fattore che esclude Lookman come obiettivo

Il patron del Napoli ha sempre criticato la disputa della manifestazione durante l’anno, con le squadre di club impegnate in campionato e coppe, sia europee che nazionali. E quest’anno, pur avendo inizialmente annunciato la manifestazione in estate, la Coppa d’Africa si giocherà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026.

Un periodo in cui la Serie A continuerà a giocare con ben sette giornate in programma se consideriamo anche quella del 14 dicembre (i calciatori si aggregheranno alle rispettive selezioni almeno una settimana prima). Ed in quel lasso di tempo dovrebbe disputarsi anche la Supercoppa italiana.

Insomma, un bel problema per Conte ed il Napoli dover fare a meno di una delle stelle della squadra. Lookman, infatti, è nazionale nigeriano e la sua partecipazione alla Coppa d’Africa sembra scontata. Gli azzurri, peraltro, nel corso degli anni hanno spesso pagato dazio, con Osimhen più volte tornato in Italia infortunato o debilitato dalle gare in Nazionale.