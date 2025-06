Lukaku, addio a sorpresa dal Napoli? Chi si è fatto avanti per acquistare il belga

L’attaccante è stato messo nel mirino da una serie di squadre e non si esclude più una partenza a sorpresa dai partenopei: tutti i dettagli

É stato uno dei protagonisti dello scudetto con il Napoli e ora potrebbe diventarlo anche del calciomercato. Romelu Lukaku sarebbe finito nel mirino di una pretendente che rischia di fare uno scherzetto agli azzurri. Al momento si tratta di rumors, semplici voci, ma per la prima volta hanno iniziato a circolare anche sui quotidiani.

A riportare la notizia di un interessamento estero per Big Rom è Il Mattino, che ha fatto il punto sul futuro del centravanti belga. Arrivato la scorsa stagione per volere di Antonio Conte, con una doppia-doppia tra gol e assist è riuscito a diventare un valore aggiunto nella conquista del quarto titolo azzurro. Un successo inaspettato, che ha visto anche la sua firma.

Lukaku e l’addio dal Napoli: le ultime sulla nuova pista

Il rapporto tra Lukaku e il Napoli è stato molto positivo. Non sono mancate le prestazioni meno brillanti del centravanti, anche criticato dai tifosi, ma la vittoria finale del campionato ha fatto dimenticare praticamente tutto. A 32 anni, il belga sa di avere ancora poche cartucce da utilizzare ad altissimi livelli come questi e anche la società ne è consapevole, avendo iniziato la ricerca di una punta.

Sia Lucca, che Nunez possono rappresentare il futuro del Napoli nelle prossime stagioni. Magari anche già in questa. Come riferito dal Mattino infatti, i club turchi hanno messo Lukaku nel proprio mirino. Come fatto con Osimhen lo scorso anno, almeno una società turca potrebbe acquistare l’attaccante del Napoli.

Fin qui, come detto, solo rumors. I partenopei non hanno nei loro piani la cessione di Big Rom, non in questa stagione. Il suo contratto lo lega alla squadra fino al 2027, il che potrebbe propendere tutti a ridiscuterne la prossima estate. Davanti a un’offerta irrinunciabile, però, è chiaro che le parti faranno le loro valutazioni.

I contatti tra il Napoli e la Turchia saranno intensi anche nelle prossime settimane. Il Galatasaray, infatti, vorrebbe acquistare Osimhen a titolo definitivo e gli azzurri avrebbero già aperto alla cessione verso la destinazione giallorossa. Tutto spetterà al nigeriano, che potrà sbloccare definitivamente il calciomercato del Napoli, già molto attivo in termini di sondaggi in questa prima metà di giugno.