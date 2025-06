Carnesecchi come Donnarumma: la scelta che manda i tifosi su tutte le furie

Il portiere dell’Atalanta può intraprendere la stessa scelta fatta da Donnarumma, i tifosi vanno su tutte le furie

Uno dei segreti dell’Atalanta capace di chiudere al terzo posto il campionato di Serie A centrando l’ennesima qualificazione alla Champions League è sicuramente Marco Carnesecchi. Il portiere è cresciuto e maturato a Bergamo, con Gasperini che l’ha riportato a casa dopo l’esperienza proficua alla Cremonese.

I tempi erano giusti per affidargli le chiavi della porta orobica: d’altronde Gasp ha dimostrato negli ultimi nove anni a Bergamo di sbagliare raramente con i giovani. E quella di Carnesecchi è stata l’ulteriore conferma. Tra i pali è stato decisivo nella vittoria dell’Europa League da parte dei nerazzurri nel 2024 ed anche in questa annata più volte ha dimostrato il suo valore.

Insomma, è senza dubbio una realtà del calcio nostrano, ormai convocato in Nazionale con grande puntualità. E se non gioca, beh, perché davanti ha un totem che si chiama Gigio Donnarumma, un fenomeno mondiale nel suo ruolo, il capitano appena 26enne. Carnesecchi, però, è un talento ambito da diverse squadre e non è un caso che il suo nome sia al centro del mercato.

L’addio all’Atalanta per volare in una big: la scelta del portiere

Un po’ tutti i club a caccia di un portiere hanno pensato a lui. A partire dal Milan che sembra poter perdere Mike Maignan, il cui rinnovo si è pressocché congelato ed i venti di addio spirano forti, fortissimi. Ci ha pensato anche la Roma, con il suo nome fatto alla dirigenza proprio da Gasperini che naturalmente conosce benissimo il portiere e l’apporto che può dare.

I giallorossi si sono fermati nel loro assalto solo perché sembra sia stato trovato l’accordo per Mile Svilar, altro fenomeno del ruolo. Un sospiro di sollievo per i tifosi dell’Atalanta che sono curiosi di scoprire il nuovo progetto con Ivan Juric in panchina. Il pericolo è però di nuovo dietro l’angolo. Insomma, non si può restare in pace nemmeno per un minuto perché l’Atalanta rischia di perdere il suo portiere.

Sta infatti per iniziare un vero e proprio tourbillon per porte girevoli che coinvolgeranno diversi club. Il Monaco può innescare il tutto: il club del Principato si è qualificato per la prossima edizione della Champions League e vorrebbe affidare la porta ad André Onana, in uscita dal Manchester United con i Red Devils delusi dalle prestazioni del portiere camerunense.

Ed in sostituzione dell’ex Inter sarebbero pronti a virare proprio su Carnesecchi, considerato un talento nonché profilo perfetto per raccogliere l’eredità lasciata da Onana. Il Manchester è pronto a mettere sul piatto 40 milioni, 10 in meno di quanti richiesti dalla Dea ma nelle prossime settimane l’offerta potrebbe essere alzata.

E così Carnesecchi – sebbene in condizioni differenti – potrebbe ripercorrere le orme di Donnarumma e Vicario, lasciando la Serie A per giocare all’estero, in un campionato ambito da tutti.