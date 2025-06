Napoli, ora si fa interessante: il terzo colpo è ad un passo e Conte sfoglia la margherita

Il terzo colpo in maglia partenopea è sempre più vicino ed ora si punta ad un vero top player: Conte, intanto fa la sua mossa

Kevin De Bruyne è uno di quegli acquisti che può svoltare non solo il calciomercato, ma l’intera stagione. Un calciatore che spostagli gli equilibri da solo, uno dei migliori centrocampisti d’Europa ed è chiaro che quando lo ingaggi, ogni analisi va revisionata a dovere e profondamente.

Il Napoli, portando a casa il belga, ha dato un segnale preciso alla Serie A ma all’Europa intera. L’obiettivo è chiaro, si punta a vincere senza sé e senza ma. Difendere il titolo conquistato circa un mese fa e fare bene in Champions League, lì dove Antonio Conte ha sempre peccato in carriera.

E stavolta il tecnico potrà avere davvero i mezzi per competere a dovere con le big del Vecchio Continente. D’altronde il belga è uno abituato a vincere ed anche in riva al Golfo punterà a fare altrettanto: nessun pensionamento anticipato, ma la volontà di poter e voler essere ancora decisivo.

Napoli, caccia agli esterni: Ndoye è un obiettivo

De Bruyne come primo acquisto di una campagna di rafforzamento che si preannuncia faraonica, che in un modo o nell’altro dovrà dare un segnale chiaro delle volontà dei partenopei. Si punta in grande e lo si evince anche dai calciatori trattati. Napoli meta d’arrivo, squadra azzurra unica al momento in grado di poter mercato di alto livello in Italia e quindi anche formazione ambita.

E la dirigenza ne sta approfittando per allacciare contatti, trovare accordi e chiudere colpi in vista del ritiro, quando Conte vorrà la squadra al completo o quasi. Se il centrocampo e la difesa con De Bruyne e Marianucci sono stati parzialmente sistemati – anche se un altro colpo al centro sarà effettuato – la concentrazione è rivolta ora all’attacco.

Un esterno offensivo, se non due ed un alter ego di Lukaku: obiettivi chiari in casa azzurra anche per quanto riguarda i nomi. C’è Ndoye del Bologna particolarmente apprezzato e si aspetta ora che i felsinei possano abbassare il prezzo del cartellino, al momento stimato circa in 40 milioni.

Sancho il preferito: doppio problema ma può arrivare davvero

C’è, però, un altro calciatore che stimola la fantasia degli azzurri ma anche dei tifosi stessi. Direzione (ancora una volta) Manchester, sponda United, la preferita dal club partenopeo. Lì c’è Jadon Sancho, di ritorno dopo l’esperienza a Londra e con la maglia del Chelsea. Seguito anche dalla Juve, il calciatore ha dato priorità assoluta al Napoli.

Aspetterà gli azzurri ed è già questa una vittoria per il club. Contatti positivi, peraltro, tra il club e l’entourage del calciatore anche se al momento ci sono due problemi di non poco conto. Il primo è dettato dalla richiesta del Manchester United: troppi i 25 milioni richiesti, serve uno sconto di 10 per chiudere a 15 totali.

Anche Sancho, poi, dovrà “sacrificarsi”. Il suo ingaggio allo United è uno sproposito e servirebbe almeno ridursi lo stipendio in maniera imponente per poter essere ingaggiato dal Napoli. I presupposti per il lieto fine ci sono tutti, a Napoli c’è ottimismo con Conte che sfoglia la margherita in attesa di capire su quale top player potrà contare.